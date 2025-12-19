Creu Roja alerta de la cronificació de la pobresa a l’Anoia
L’entitat constata més dificultats d’accés a l’habitatge i als recursos bàsics, i un increment de les necessitats de suport emocional i de salut mental
La Creu Roja de l’Anoia tanca l’any amb un increment de les demandes socials i una reducció general dels recursos disponibles, una situació que ha agreujat la vulnerabilitat de moltes famílies i persones ateses a la comarca. Segons Sílvia Grados, coordinadora de l’entitat a l’Anoia, les principals problemàtiques detectades per l’entitat estan relacionades amb l’accés a l’habitatge i a recursos bàsics com l’alimentació, el pagament de subministraments, la medicació o, en el cas dels infants, el material escolar i la roba.
Grados adverteix que moltes de les persones que atenen es troben en situacions cada vegada més cronificades, fet que dificulta la sortida del cercle de l’exclusió social. A aquesta realitat s’hi suma un augment significatiu de la demanda de suport emocional, així com una major incidència de trastorns de salut mental. L’entitat també ha detectat un problema creixent: "tenim persones que fins i tot treballant, no poden fer front a la totalitat de les despeses mensuals", lamenta la coordinadora.
Pel que fa als perfils atesos, hi ha hagut un increment de persones en situació administrativa irregular, moltes de les quals no poden empadronar-se, fet que limita l’accés a drets bàsics.
L’entitat compta actualment amb prop de 200 persones voluntàries que donen suport a les diferents àrees i projectes. El voluntariat continua sent, segons Grado, "sense ells la nostra tasca no seria possible i tampoc tindria sentit".
"Sense els voluntaris la nostra tasca no sera possible i tampoc tindria sentit"
Durant el 2025, Creu Roja ha impulsat diverses campanyes de salut i sensibilització a través de les xarxes socials, centrades en la promoció d’hàbits saludables, la prevenció davant les onades de calor i fred, i la importància d’una alimentació equilibrada. També s’han dut a terme accions de sensibilització coincidint amb dates clau com el 8 de març, el Dia dels Drets Humans o la lluita contra la soledat no volguda. Paral·lelament, l’entitat ha promogut campanyes de recollida d’aliments, material escolar i, aquests dies, joguines.
De cara al 2026, Creu Roja preveu mantenir el suport a les necessitats bàsiques i iniciar noves línies de treball vinculades al benestar personal, amb accions d’acompanyament i suport emocional, l’ampliació de l’oferta formativa a nivell comarcal i el desenvolupament de projectes de treball comunitari per combatre la manca de xarxa social de proximitat. Per fer-ho possible, l’entitat preveu activar un pla de captació de recursos, especialment del sector privat, davant la limitació creixent del finançament públic.
