La Crida ressona des de l’Ajuntament d'Igualada i anuncia als infants que els Reis són a prop
La ciutat va recuperar l’any passat la Crida després de dècades sense celebrar-se, i enguany el missatge als infants l’assumeix el Nunci Xavier Dàvila, abans d’una cantada popular de nadales a la plaça de l’Ajuntament
Igualada ha tornat a fer sentir, aquest divendres al vespre, la veu que anuncia als infants que Ses Majestats ja s’albiren a l’horitzó. El Saló de Sessions de l’Ajuntament ha acollit, a les set de la tarda, la segona edició contemporània de la Crida de Reis, un acte institucional que la ciutat va recuperar l’any passat, després de dècades sense celebrar-se, i que connecta amb l’imaginari tradicional del seguici nadalenc.
El protagonisme ha recaigut en la figura del Nunci, portaveu oficial del missatge reial. Si l'any passat la responsabilitat va ser per a Montse Sanou, codirectora de Ràdio Igualada, enguany el testimoni ha recaigut en Xavier Dàvila, també codirector de l’emissora municipal, que ha rebut de mans de l’alcalde el pergamí amb el decret destinat als més petits.
La lectura del Nunci ha precedit la sortida al balcó dels Heralds, que han proclamat la Crida davant del públic. La cerimònia ha incorporat també un element artesanal: les noves maces dissenyades per Santi Valor (MetalArt), inspirades en formes neoclàssiques i modernistes, que han actualitzat simbòlicament la litúrgia.
Una hora després, la plaça de l’Ajuntament —plena de llum i veïns— ha pres el relleu. La cantada popular de nadales ha convertit l’espai en un cor obert, amb dotze formacions locals guiades pel Cor de Noies Exaudio. Dirigit des del 2024 per Pablo Morales, el grup —una trentena de veus amb suport instrumental— ha desplegat un repertori pensat perquè la ciutat hi trobés el seu lloc i s’hi afegís. Entre les nadales triades hi han sonat El Noi de la Mare, Fum, fum, fum, El dimoni escuat, Les dotze van tocant o Joia en el món, abans d’un tancament marcat per un clàssic igualadí: l’Himne del Patge Faruk.
La participació coral ha reunit formacions habituals de la ciutat: la Coral Mixta d’Igualada, el Cor d’Homes d’Igualada, l’Igualada Gospel Choir, la Coral Gatzara o la Coral Infantil Els Verdums, entre d’altres. L’acte ha recuperat l’ambient familiar i intergeneracional que el caracteritza, amb turistes, infants i veïns seguint la polifonia des de la plaça.
La vetllada reforça l’eix comunitari del calendari nadalenc local i manté el fil institucional que acompanya el compte enrere per l’arribada dels Reis. El centre d’Igualada, encès de llum i activitat, es prepara ara per a la continuïtat musical del cap de setmana.
Dissabte, concert a Santa Maria
La programació seguirà dissabte 20 de desembre (20 h) a la basílica de Santa Maria, amb el concert Montserrat, un Nadal de mil anys, a càrrec del Cor Exaudio i el Cor d’Homes d’Igualada. La proposta repassarà la música nadalenca vinculada a Montserrat al llarg dels segles, en clau patrimonial i espiritual, a les portes del tram final d’advent.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park