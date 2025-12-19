Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ZBE de ManresaJaume MasanaEl ForasterVila romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El fotògraf igualadí Josep Bou dona tot el seu material a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia i n'exposa un tastet

La mostra escollida per representar el donatiu ha estat "OPRESSION", una col·lecció del 2002 que continua vigent en l'actualitat

Presentació de l'exposició OPRESSION de Josep Bou a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia

Presentació de l'exposició OPRESSION de Josep Bou a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia

Veure Galeria

Presentació de l'exposició OPRESSION de Josep Bou a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia / Helena Carbonell

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Igualada

La sala d'exposicions de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, a Igualada, acull fins al 31 de gener una exposició fotogràfica de l'igualadí Josep Bou, artista internacional que he treballat en diverses especialitats de la fotografia i que recentment ha donat tot el seu fons fotogràfic i documental a l'entitat que s'encarregarà de conservar i preservar les imatges, negatius, diapositives i tota la part digital a banda d'actuar com a difusor de la seva feina.

L'exposició escollida per representar aquesta donació ha estat "OPRESSION", un conjunt de fotografies que, tot i que Bou les va fer fa 23 anys, mantenen la vigència intacta perquè tal com va comentar ell mateix "podrien haver estat fetes la setmana passada". L'encarregada de comissariar aquesta exposició ha estat Marta Vives, l'última exposició que ha comissariat com a directora de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia.

L'acte de presentació de l'exposició que va tenir lloc ahir a les 7 del vespre a la sala d'exposicions de l'Arxiu també va servir com a presentació del nou director de l'entitat. A partir d'ara, Daniel Vilarrúbias ocuparà la posició que Vives ha tingut des del 1986.

L'acte va comptar amb la presència de representants del Consell Comarcal de l'Anoia, del departament de Cultura i de l'Ajuntament d'Igualada entre altres administracions públiques.

Josep Bou ha fet la donació de "tres armaris d'oficina" només en part gràfica i documental i encara falta acabar la part de diapositives i negatius, que "ocupa quatre armaris més". Segons detalla el fotògraf, la donació de la part digital ocupa cinc discs durs de 300 terabytes cadascun.

Ja feia anys que pensava a fer aquesta donació, però l'empenta que li faltava per fer el pas va ser la preparació d'un llibre que resumirà el seu vessant professional des dels anys 80 fins a l'actualitat. La presentació d'aquest llibre està prevista pel febrer a la biblioteca municipal d'Igualada. "Com ja ho vaig haver de regirar tot, vaig pensar que seria el moment ideal per fer la donació de tot el meu material a l'Arxiu perquè el puguin conservar i que sigui accessible per a tothom", detalla el fotògraf.

Amb 75 anys Jordi Bou fa un repàs de la seva trajectòria i explica que en tots els àmbits que ha treballat ha procurat "fer fotografies que vagin més enllà de la imatge, jo no sé si són bones fotos o no, el que sí que sé és que diuen alguna cosa a la gent que se les mira".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents