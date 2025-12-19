Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es converteix en l’escenari de la Christmas Race 2025

Oriol Encinas i Nel.la Serrats van obtenir la victòria

La prova es consolida com un referent nacional amb un notable augment de la participació i una jornada de competició espectacular.

La prova es consolida com un referent nacional amb un notable augment de la participació i una jornada de competició espectacular. / Aeroclub Anoia Igualada Òdena

Regió7

Manresa

L’aeròdrom d’Igualada-Òdena va ser, per segon any consecutiu, l’escenari de la Christmas Race 2025, el Campionat d’Espanya 2025 d’Air Sport Challenge. L’esdeveniment, organitzat per l’Aeroclub Anoia Igualada-Òdena, la Federació Aèria Catalana, la Reial Federació Aeronàutica Espanyola i la Comissió Tècnica Nacional d’ULM, va comptar amb un 40 % més d’inscrits que l’any passat, amb més de 20 tripulacions. Oriol Encinas i Nel.la Serrats van obtenir la victòria, mentre que Josep Mairal i Pepe Mairal es van endur la plata, i Miguel A. Gil i Josep Gómez, el bronze.

Un espectacle de tècnica, habilitat i destresa

Des de primera hora del matí, les tripulacions es van enfrontar a un exigent programa de vol que incloïa navegació complexa, portes ocultes i maniobres d'alta precisió. Cada vol va ser monitoritzat en temps real, cosa que va permetre als assistents seguir les posicions i els moviments de les aeronaus, convertint la jornada en un autèntic espectacle aeronàutic.

Més enllà de l'aspecte competitiu, l'esdeveniment va tornar a ser un punt de trobada per als amants de l'aviació. Un dinar popular organitzat per l'aeroclub amfitrió va reunir pilots, familiars i públic en general en un ambient distès, reforçant els lligams de la comunitat aeronàutica.

Victòria local i novetats al podi

La tripulació formada per Oriol Encinas (de l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell, ACBS) i Nel.la Serrats (de l'equip amfitrió, Aeroclub Anoia Igualada Òdena) es va alçar amb la victòria a la prova principal, tancant de manera brillant la competició per al club local.

Aquesta edició també va destacar per la participació inèdita d'una tripulació a bord d'un autogir. Ananda Sanromà i Agustín Martínez es van estrenar a l'esdeveniment, marcant la primera vegada que aquest tipus d'aeronau participa a la "Christmas Race".

Resultats del Campionat d'Espanya:

  • 1.- Or: Oriol Encinas (ACBS) i Nel.la Serrats (Aeroclub Anoia Igualada Òdena)
  • 2.- Plata: Josep Mairal – Pepe Mairal
  • 3.- Bronze: Miguel A. Gil – Josep Gómez

Foment de la disciplina amb el Taller d'Iniciació

De manera paral·lela a la competició, es va celebrar un taller d'Iniciació que va comptar amb una bona participació de pilots novells que s'inicien en aquesta modalitat. Aquesta iniciativa subratlla el compromís de l'organització amb el futur dels esports aeris, reforçant el caràcter formatiu de l'esdeveniment.

Resultats del Taller d'Iniciació

  1. Marc Van Biervliet i Alvin Klotz
  2. Salvadó Bellafont i Isidoro Pacheco
  3. Joan Carles Martínez i Joan Carles Martínez

El president de l'aeroclub va destacar en el tancament de l'esdeveniment: "La Christmas Race ja no és només una competició; és la demostració que, amb passió, treball en equip i compromís, podem fer créixer l'ASC i convertir Igualada–Òdena en un referent nacional. Avui no només han guanyat ells, ha guanyat tota l'aviació esportiva."

Mirant cap al futur

Després de l'èxit d'aquesta edició, l'organització ja està treballant en la Christmas Race de l'any vinent, amb l'objectiu de continuar creixent en participació, qualitat esportiva i projecció de l'Air Sport Challenge a Espanya. L'èxit i la ràpida consolidació de la "Christmas Race" demostren l'excel·lent sintonia i el gran treball de l'equip format pel club local i les federacions.

