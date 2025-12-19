L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es converteix en l’escenari de la Christmas Race 2025
Oriol Encinas i Nel.la Serrats van obtenir la victòria
Regió7
L’aeròdrom d’Igualada-Òdena va ser, per segon any consecutiu, l’escenari de la Christmas Race 2025, el Campionat d’Espanya 2025 d’Air Sport Challenge. L’esdeveniment, organitzat per l’Aeroclub Anoia Igualada-Òdena, la Federació Aèria Catalana, la Reial Federació Aeronàutica Espanyola i la Comissió Tècnica Nacional d’ULM, va comptar amb un 40 % més d’inscrits que l’any passat, amb més de 20 tripulacions. Oriol Encinas i Nel.la Serrats van obtenir la victòria, mentre que Josep Mairal i Pepe Mairal es van endur la plata, i Miguel A. Gil i Josep Gómez, el bronze.
Un espectacle de tècnica, habilitat i destresa
Des de primera hora del matí, les tripulacions es van enfrontar a un exigent programa de vol que incloïa navegació complexa, portes ocultes i maniobres d'alta precisió. Cada vol va ser monitoritzat en temps real, cosa que va permetre als assistents seguir les posicions i els moviments de les aeronaus, convertint la jornada en un autèntic espectacle aeronàutic.
Més enllà de l'aspecte competitiu, l'esdeveniment va tornar a ser un punt de trobada per als amants de l'aviació. Un dinar popular organitzat per l'aeroclub amfitrió va reunir pilots, familiars i públic en general en un ambient distès, reforçant els lligams de la comunitat aeronàutica.
Victòria local i novetats al podi
La tripulació formada per Oriol Encinas (de l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell, ACBS) i Nel.la Serrats (de l'equip amfitrió, Aeroclub Anoia Igualada Òdena) es va alçar amb la victòria a la prova principal, tancant de manera brillant la competició per al club local.
Aquesta edició també va destacar per la participació inèdita d'una tripulació a bord d'un autogir. Ananda Sanromà i Agustín Martínez es van estrenar a l'esdeveniment, marcant la primera vegada que aquest tipus d'aeronau participa a la "Christmas Race".
Resultats del Campionat d'Espanya:
- 1.- Or: Oriol Encinas (ACBS) i Nel.la Serrats (Aeroclub Anoia Igualada Òdena)
- 2.- Plata: Josep Mairal – Pepe Mairal
- 3.- Bronze: Miguel A. Gil – Josep Gómez
Foment de la disciplina amb el Taller d'Iniciació
De manera paral·lela a la competició, es va celebrar un taller d'Iniciació que va comptar amb una bona participació de pilots novells que s'inicien en aquesta modalitat. Aquesta iniciativa subratlla el compromís de l'organització amb el futur dels esports aeris, reforçant el caràcter formatiu de l'esdeveniment.
Resultats del Taller d'Iniciació
- Marc Van Biervliet i Alvin Klotz
- Salvadó Bellafont i Isidoro Pacheco
- Joan Carles Martínez i Joan Carles Martínez
El president de l'aeroclub va destacar en el tancament de l'esdeveniment: "La Christmas Race ja no és només una competició; és la demostració que, amb passió, treball en equip i compromís, podem fer créixer l'ASC i convertir Igualada–Òdena en un referent nacional. Avui no només han guanyat ells, ha guanyat tota l'aviació esportiva."
Mirant cap al futur
Després de l'èxit d'aquesta edició, l'organització ja està treballant en la Christmas Race de l'any vinent, amb l'objectiu de continuar creixent en participació, qualitat esportiva i projecció de l'Air Sport Challenge a Espanya. L'èxit i la ràpida consolidació de la "Christmas Race" demostren l'excel·lent sintonia i el gran treball de l'equip format pel club local i les federacions.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park