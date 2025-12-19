L'alcaldessa de Vilanova del Camí deixa en mans de Mossos la mort de l'anciana a la residència Amavir
El consistori ha fet un comunicat expressant el seu condol per la mort de Nieves I. al centre del municipi anoienc
Regió7
L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha fet públic un comunicat institucional arran de la mort de la senyora Nieves I. a la residència Amavir del municipi, uns fets que estan sent investigats per les autoritats competents. Els Mossos investiguen la mort d'una anciana de 85 anys que hauria patit unes cremades durant un bany amb l'aigua "massa calenta" en aquest centre. Per aquestes afectacions, la dona va ingressar a l'hospital, però va ser donada d'alta i, en pocs dies va contraure una infecció respiratòria per la qual va tornar a ser ingressada i va perdre la vida.
En el comunicat, el consistori expressa el seu “més sincer condol” a la família i a les persones properes a la víctima, a qui trasllada tot el seu suport en aquests moments “tan dolorosos”. L’alcaldessa, Noemí Trucharte, explica que des del moment en què va tenir coneixement dels fets, el dilluns 15 de desembre, es va posar en contacte amb la família de la difunta per oferir-los acompanyament i posar-se a la seva disposició.
Segons detalla l’Ajuntament, posteriorment l’alcaldessa també va contactar amb la direcció de la residència per conèixer la seva versió del que havia passat. Des d’aleshores, el consistori assegura que ha fet seguiment de la investigació oberta per part de les autoritats, tot respectant en tot moment el marc legal i les competències municipals.
El comunicat subratlla la voluntat del govern local de fer costat a la família en tot allò que estigui al seu abast, remarcant que es tracta d’una situació de gran duresa. Així mateix, Trucharte reafirma que el benestar i la dignitat de les persones grans han estat i continuaran sent una prioritat per a l’Ajuntament, amb un compromís ferm amb una atenció respectuosa, segura i de qualitat.
Finalment, el consistori recorda que no pot ni ha d’interferir en el procés d’investigació, que ha de seguir el seu curs amb totes les garanties legals, i manifesta la seva confiança que la investigació permetrà esclarir els fets amb el màxim rigor i transparència.
