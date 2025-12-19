Tres denunciats a Igualada per robar en cotxes aparcats i un més per colpejar-ne i tirar una moto a terra
La Policia Local de la capital anoienca va viure el cap de setmana passat dos episodis d'incivisme que els va obligar a actuar
Quatre denunciats a Igualada amb només tres dies de diferència per delictes penals ocorreguts al carrer. Aquest és el balanç de la Policia Local entre el passat divendres i diumenge, 12 i 14 de desembre.
El primer dels fets va tenir lloc el divendres, quan el cos policial va rebre un avís que uns joves havien accedit per la força a l'interior d'un cotxe estacionat a la zona del centre que no era seu. De seguida, els agents van començar una cerca per donar amb els culpables i una estona més tard van trobar tres nois, de 18, 19 I 20 anys, que duien alguns objectes que podrien haver estat sostrets dels vehicles. En corroborar que ells eren els autors dels robatoris, els agents van obrir-los les diligències penals corresponents per un delicte lleu de furt.
Dos dies després, la tarda del diumenge, la Policia Local va rebre un altre avís que els alertava sobre un home que estava colpejant vehicles aparcats per la zona de la rambla del General Vives. L'autor dels fets, un home de 31 anys, va ser localitzat al carrer Soledat just després que tirés una motocicleta a terra. Per malmetre diversos vehicles, els agents també li van obrir les diligències penals pertinents per uns delictes de danys i amenaces.
