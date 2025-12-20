Anoia
El nou Market Nadal d’Igualada s’estrena amb la pluja aigualint el primer dissabte comercial
La iniciativa d’Igualada Comerç va obrir ahir a Cal Font per reforçar l’activitat al centre abans de Nadal
La nova proposta de dinamització comercial d’Igualada ha topat aquest dissabte amb un primer obstacle: la pluja. El Market Nadal 2025, impulsat per Igualada Comerç amb suport municipal, va obrir portes ahir divendres a Cal Font, però el mal temps ha aigualit el primer dissabte comercial previ a Nadal, habitualment un dia d’alta afluència per comprar regals.
Des de primera hora del matí, el cel gris i tapat ja anunciava ruixats, i els primers compradors han aparegut amb el paraigua a la mà, pendents d’un cel que ha acabat descarregant amb plugims intermitents. Sense ser una pluja intensa, aquesta persistència del mal temps ha reduït el moviment de visitants i de famílies al Passeig i a Cal Font, que acull l’espai al costat del Bosc Màgic. Tot i aquest debut discret i passat per aigua, el market ha mantingut l’activitat amb normalitat i els expositors confien que diumenge remunti si la previsió meteorològica millora.
El projecte vol convertir Cal Font en un pol d’atracció comercial i sumar formats “més actuals i replicables” a la campanya de Nadal. L’entitat recorda que ja han funcionat propostes similars com el MADE.IGD al Rec.0, i que aquest mercat vol donar visibilitat al comerç local i mostrar “una oferta atractiva, completa i propera” al centre.
Dates i horaris del mercat
El Market Nadal 2025 es podrà visitar aquest primer cap de setmana, del 19 al 21 de desembre, i es repetirà abans de Reis els dies 2, 3 i 4 de gener, amb horari de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h. L’espai reuneix comerços de moda i complements —com Bumbak Moda, La Corseteria, Tuc-Tuc, Gabarró Pell, 1915 Original, Punto Blanco o Gaudí Outlet— i també producte d’alimentació i proximitat, com Fruits Secs Torra o La Solana de Coll-Bas, a més de serveis com Quiropràctic Igualada.
Malgrat l’estrena passada per aigua, el sector confia que l’activitat i el dispositiu nadalenc ajudin a dinamitzar el centre, impulsar les vendes i allargar el passeig comercial fins a la vigília de Reis.
