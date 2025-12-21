La Pobla preveu transformar cal Coca en un centre de dia i en habitatges tutelats per a gent gran
El govern local va aprovar un pressupost de 5,8 milions que vol incidir en el control de la despesa i té com a principal objectiu els nous serveis per a majors de 65 anys
Redacció
El Ple de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt ha aprovat un pressupost de 5.850.255,22 euros per al 2026. Els comptes municipals han comptat amb el suport de l'equip de govern, format per Participa! i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el vot en contra d'Avancem per la Pobla. L'alcalde, Antoni Mabras, explica que es tracta d'uns pressupostos basats en "el control de la despesa pública i la cerca de l'eficiència i l'eficàcia municipal". A més, afegeix que reflecteixen “el compromís amb l'atenció a les necessitats de la ciutadania per continuar transformant la vila en l'espai de qualitat i benestar que tots volem".
En aquest sentit, l'executiu local destaca que aquests comptes municipals per a l'exercici 2026 reforcen la despesa pel manteniment i la millora de la via pública, en temes com la neteja, l'enllumenat o la jardineria, serveis que es mantenen com a prioritat pel govern poblatà.
Pel que fa al capítol d'inversions, aquest puja a 1.797.001 euros, dels quals 1.535.000 estan vinculades a subvencions supramunicipals i 62.000 són amb recursos propis. Entre les actuacions més importants, amb 1.100.000 euros, hi ha la rehabilitació de l'emblemàtic edifici de cal Coca, on el govern planeja ubicar un centre de dia a la planta baixa i habitatges tutelats per a gent gran, distribuïts entre la primera i la segona planta. La creació del centre d'atenció a la gent gran del poble donarà resposta a una reclamació històrica de la població per a disposar d'un servei que permeti que les persones amb dependència no hagin d'abandonar la Pobla de Claramunt.
Altres inversions destacades són millores a la via pública, la renovació del carrer Margarida Xirgu i la pacificació del camí al barri de Sant Andreu, tres actuacions a les quals es vol destinar 255.000 euros. A més, es preveuen millores en l'escola i la llar d'infants i en edificis culturals com l'Ateneu, amb una inversió de 50.000 euros.
A banda de les inversions previstes als pressupostos del 2026, l'any vinent també s'executaran diverses actuacions destacades al municipi, per un import de 600.000 euros i finançades a través del romanent de tresoreria. Es tracta de la renovació de la gespa del camp municipal de futbol, de la renovació de l'arbrat i l'arranjament de la vorera del carrer Marie Curie, de la instal·lació de nou enllumenat al barri de Sant Andreu i de la millora dels parcs infantils.
