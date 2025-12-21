Anoia
El retorn del Pessebre Vivent a La Llacuna arrenca amb bona resposta de públic
La primera jornada, amb unes 400 persones i sense pluja, confirma l’interès per recuperar la tradició més d’una dècada després
El vespre va arribar lent, gairebé tímid, sobre els 982 habitants de La Llacuna. Al nou espai de Cal Magí Ferriol, recentment condicionat, els primers visitants s’hi apropaven amb cautela, pendents del cel. Durant tota la jornada planejava el dubte: respectaria la pluja l’estrena del Pessebre Vivent? Minuts després, l’ambient es va estabilitzar, el fred no va fer acte de presència i el municipi va recuperar, més d’una dècada després, una de les seves tradicions més estimades.
La primera jornada —ahir dissabte 20 de desembre— va tancar amb el que l’organització qualifica d’«un balanç superpositiu»: unes 400 persones van completar el recorregut de 15 quadres bíblics, representats per voluntaris locals i culminats amb una degustació de pa torrat i embotit de proximitat. Sense baixada de temperatura, l’espai final es va convertir en punt de conversa i retrobaments, amb visitants «molt emocionats» davant la recuperació del format.
Marian, membre de l'Associació del Pessebre Vivent de La Llacuna, valora molt positivament el primer dia: «La gent sortia molt emocionada, la veritat és que el temps ens ha respectat. Ha sigut una tarda fantàstica perquè no ha fet gens de fred». L’ambient popular va arrodonir la vetllada: «La gent ha fet fora el pa torrat amb l’embotit, amb un ambient molt maco».
De moment, el públic és sobretot de proximitat. «Diríem que un 70% venia de bastant a la vora. I això ens fa pensar que avui diumenge encara hi haurà més gent», afegeix Marian. Segons l’organització, part de les entrades s’havien venut anticipadament per al 21 de desembre, mentre que altres visitants van ajornar la decisió davant el temor a llargues cues o a una cancel·lació per pluja. «Pràcticament podem assegurar que avui hi haurà una miqueta més de gent.»
El Pessebre Vivent de La Llacuna es va representar entre 1999 i 2009, inicialment a la plaça Major. L’edició d’enguany canvia d’escenari, involucra nous voluntaris i es planteja com una via de revitalització comunitària i atracció local.
El municipi encara dues representacions més: avui diumenge 21 i dissabte 27 de desembre, de 18.00 a 21.00 h. Les entrades es poden adquirir al mateix recinte per 5 euros els adults i 3 euros els infants.
Més d’una dècada després, La Llacuna ha tornat a encendre una tradició que combina patrimoni, comunitat i sentiment nadalenc —i que, vist el primer vespre, el públic ja trobava a faltar.
