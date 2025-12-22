Detenen una parella que traficava amb drogues a casa seva, a Santa Margarida de Montbui
L'anar i venir dels clients i el fet de ser un habitatge proper a una escola havia generat alarma entre el veïnat
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat, 17 de desembre, una parella formada per una dona de 34 anys i un home de 39, acusats de traficar amb droga en un pis de Santa Margarida de Montbui. La proximitat de l'habitatge a un centre escolar i l'anar i venir de clients a totes hores del dia havia generat alarma entre el veïnat. Se'ls imputa un delicte contra la salut pública.
L'origen de la investigació va arrencar a principis del mes de setembre, quan els Mossos van rebre diferents queixes de veïns de Santa Margarida de Montbui que se sentien insegurs per la venda de substàncies, sobretot cocaïna, en un domicili del municipi.
Aquesta activitat delictiva, explica la policia catalana, "s'estava produint des de feia molts mesos, a la vista dels veïns i durant qualsevol hora del dia, però en especial al vespre". El moviment continu de persones i vehicles que acudien a l'immoble i els voltants, havia originat "una greu alarma social a la vila", ja que estava ubicada en una zona escolar "freqüentada per menors d'edat que eren testimonis dels fets i del seu consum a la via pública".
Els veïns també patien els sorolls i les molèsties de compradors que venien a altes hores de la matinada, amb els vehicles que portaven música molt forta i baralles i discussions, afegeixen els Mossos.
Petites dosis a clients habituals
Davant d'aquests fets, agents de la comissaria d’Igualada van iniciar diversos dispositius de seguiment a la parella on van poder constatar que tant en el domicili com a la seva rodalia, els investigats es dedicaven a vendre petites dosis de cocaïna a consumidors habituals.
Un cop els mossos van tenir la investigació finalitzada, el 17 de desembre es van fer una entrada i escorcoll al domicili on es va detenir a la parella investigada i es va intervenir més de 14 grams de cocaïna preparats per una venda imminent, 122 grams d’heroïna barrejada amb amfetamina i 163 grams de trinxat vegetal amb marihuana, una bàscula de precisió i estris per preparar la droga en dosis per l'autoconsum.
Delinquir per poder comprar
Al llarg de la investigació, els mossos van poder constatar que molts dels compradors i consumidors delinquien per aconseguir diners per comprar la droga. Per aquest motiu, un dels objectius estratègics de l'ABP Anoia és focalitzar l'activitat policial en el tràfic de substàncies estupefaents donat que hi ha una relació entre l'augment dels delictes contra el patrimoni i el consum dels presumptes autors.
La detinguda va quedar en llibertat després de declarar davant dels Mossos d'Esquadra, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida. L'altre detingut, amb antecedents, va passar el 18 de desembre a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
