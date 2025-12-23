Copons fa promoció de les seves botigues perquè es consolidin al poble
Amb l’eslògan “Copons et serveix”, es pretén donar més relleu als establiments del municipi i atraure veïns dels pobles de l’entorn
Regió7
L’Ajuntament de Copons ha posat en marxa la campanya “Copons et serveix”, una iniciativa de divulgació i promoció del comerç local que té com a objectiu reforçar la dinamització econòmica i la vida comercial del municipi. El municipi ha recuperat algun establiment i l'Ajuntament no ho vol deixar aquí. Fonts municipals han explicat en aquest sentit que amb la recuperació de dos negocis que han reobert els darrers mesos —el forn de pa i la perruqueria—, Copons vol consolidar-se com un pol de comerç de proximitat, tant per als veïns del poble com per als municipis de l’entorn que no disposen d’establiments comercials propis.
Al llarg del 2025, el consistori coponenc ha centrat els seus esforços a reimpulsar el teixit comercial local, amb el suport del Consell Comarcal de l’Anoia i de la Diputació de Barcelona. L’hivern passat va tornar a obrir portes la fleca del poble, que també funciona com a cafeteria i botiga de productes bàsics, i recentment s’ha reobert la perruqueria local. Aquests establiments se sumen a l’oferta de restauració i al celler ja existents al municipi. Paral·lelament, l’estiu passat també es va reintroduir al mercat una varietat autòctona de tomàquet, reforçant l’aposta pels productes de proximitat que ja ofereix el celler Anna Rossell, membre del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.
El lema “Copons et serveix” juga amb el doble significat del verb servir: d’una banda, el servei que ofereixen els establiments comercials i, de l’altra, la utilitat del comerç local per donar resposta a les necessitats quotidianes de la ciutadania. La campanya s’emmarca dins l’estratègia municipal de revitalització econòmica i de generació de noves oportunitats a partir del petit comerç.
La iniciativa s’adreça especialment a la població de municipis veïns com Veciana o Rubió, que no disposen de comerç local, i vol reforçar els vincles de proximitat amb Copons com a poble de ser.
