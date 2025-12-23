Crida de FineArt d'Igualada per trobar nous voluntaris per al 2026
L'entitat busca fotògrafs, estudiants de fotografia i persones aficionades a la fotografia que vulguin formar part de l’organització el mes de febrer
Regió7
FineArt Igualada obre una convocatòria de voluntariat adreçada a fotògrafs i fotògrafes, estudiants de fotografia i persones aficionades a la fotografia que vulguin formar part de l’organització i la producció del festival per a l'edició del 2026. La crida s’adreça a persones amb disponibilitat durant el mes de febrer, període que inclou tant les tasques prèvies de preparació com el desenvolupament del festival. Les funcions a realitzar seran diverses i s’adaptaran a les inquietuds, interessos i necessitats de cada voluntari, segons expliquen des de l'entitat. Els horaris seran flexibles i adaptables, amb l’objectiu de facilitar la participació.
Les persones interessades poden posar-se en contacte amb l’organització a través del correu electrònic fineartigualadainfo@gmail.com.
Des de l’Ajuntament d’Igualada, l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i l’equip professional de FineArt es vol agrair per endavant la col·laboració de totes les persones que s’hi sumin. Com a mostra de reconeixement, el festival tindrà un petit obsequi per a tots els voluntaris que hi participin.
"Aquesta crida s’emmarca en la voluntat de construir un festival per a la ciutat i des de la ciutat, fent possible que FineArt sigui un projecte col·lectiu, arrelat al territori i obert a la participació", han indicat les mateixes fonts.
FineArt Igualada, fotografia per a tothom
FineArt Igualada se celebrarà del 27 de febrer al 22 de març i arriba enguany a la seva 14a edició, consolidant-se com un dels circuits fotogràfics més reconeguts de l’àmbit estatal. El festival omple una vintena de sales i espais d’exposició efímers de la ciutat amb propostes fotogràfiques contemporànies, combinant exposicions amb activitats paral·leles com visites guiades, tallers i espais de reflexió.
Nascut l’any 2012 de la mà de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada, FineArt manté com a eix central apropar la fotografia a tots els públics, dinamitzar la ciutat i convertir Igualada en un punt de trobada per a la fotografia, la cultura i el pensament visual.
