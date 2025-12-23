Dos menors ferits, un d'ells greu, en una baralla al Parc Central d'Igualada
Els Mossos investiguen l'agressió, que s'hauria produït amb arma blanca per part d'un grup d'entre quatre i sis persones
Cesc Núñez (ACN)
Un menor va quedar ferit de gravetat i un altre va necessitar assistència mèdica la matinada de divendres a dissabte després d'una baralla multitudinària que va tenir lloc a Igualada, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar cap a les cinc de la matinada a la zona del Parc Central de la capital de l'Anoia.
El primer menor va patir ferides per objecte punxant i una fractura nasal i va ser ingressat en un centre hospitalari, mentre que el segon, que també va ser atès a l'hospital, ja es troba al seu domicili. La policia catalana manté oberta una investigació i no descarta l'ús d'una arma blanca durant el transcurs de la baralla.
Els agressors serien un grup d'entre quatre i sis persones
La investigació policial apunta que els agressors podrien ser un grup format per entre quatre i sis persones, que haurien fugit abans de l’arribada dels serveis d’emergència.
Els agents estan recollint proves, revisant les càmeres de seguretat de la zona i prenent declaració a les víctimes i als possibles testimonis per esclarir les causes dels fets i identificar els responsables. A hores d’ara, no consta cap detenció.
