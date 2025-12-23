Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripBus Manresa-BarcelonaEpisodi de neuLoteria de NadalFacturació CerdanyaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Dos menors ferits, un d'ells greu, en una baralla al Parc Central d'Igualada

Els Mossos investiguen l'agressió, que s'hauria produït amb arma blanca per part d'un grup d'entre quatre i sis persones

Imatge d'arxiu del Parc Central d'Igualada

Imatge d'arxiu del Parc Central d'Igualada / Arxiu/Regió7

Cesc Núñez (ACN)

Igualada

Un menor va quedar ferit de gravetat i un altre va necessitar assistència mèdica la matinada de divendres a dissabte després d'una baralla multitudinària que va tenir lloc a Igualada, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar cap a les cinc de la matinada a la zona del Parc Central de la capital de l'Anoia.

El primer menor va patir ferides per objecte punxant i una fractura nasal i va ser ingressat en un centre hospitalari, mentre que el segon, que també va ser atès a l'hospital, ja es troba al seu domicili. La policia catalana manté oberta una investigació i no descarta l'ús d'una arma blanca durant el transcurs de la baralla.

Els agressors serien un grup d'entre quatre i sis persones

La investigació policial apunta que els agressors podrien ser un grup format per entre quatre i sis persones, que haurien fugit abans de l’arribada dels serveis d’emergència.

Els agents estan recollint proves, revisant les càmeres de seguretat de la zona i prenent declaració a les víctimes i als possibles testimonis per esclarir les causes dels fets i identificar els responsables. A hores d’ara, no consta cap detenció.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents