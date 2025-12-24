Celebrar Nadal a una casa rural: una opció a l'alça entre famílies i parelles que busquen desconnectar de la ciutat
Els allotjaments de Cal Carulla, a l'Anoia, freguen el ple: "La gent associa turisme rural amb caliu i llar de foc"
Mar Martí (ACN)
Els allotjaments rurals de Cal Carulla, al nucli de l'Astor (Pujalt,Anoia), estan al 90% d'ocupació durant les festes de Nadal. És l'opció que han escollit parelles i famílies per passar algunes de les dates assenyalades. "Son dates bones per a nosaltres perquè la gent associa turisme rural amb caliu i llar de foc", explica a l'ACN Laura Carulla, responsable de la casa.
Una de les clientes és Sílvia Pujalte, veïna de Sitges, que està acompanyada del seu fill, la seva germana i la seva mare. Tres generacions que aprofitaran per gaudir de la natura i descansar. Per la seva banda, l'Ania és polonesa i fa tres anys que viu a Barcelona. Enguany no ha pogut volar al seu país i ha optat pel turisme rural: "Hagués estat molt trist quedar-se a Barcelona".
Cal Carulla és un allotjament rural ubicat al nucli de l'Astor que compta amb set casetes independents. Aquests dies tenen gairebé tots els allotjaments plens, a excepció d'un. Una situació que es repeteix a la majoria d'allotjaments rurals de la zona de l'Alta Anoia. La presidenta de l'associació de turisme de la zona i també propietària de Cal Carulla, Laura Carulla, explica que el Nadal és una època bona per al turisme rural perquè s'associa a "un lloc amb caliu i encant". "La gent sap que es trobarà un ambient acollidor, poc massificat i bastant exclusiu", explica Carulla.
Pel que fa al perfil de clients que tenen als allotjaments, la responsable de Cal Carulla diu que són, principalment, famílies o parelles provinents de Barcelona o la seva àrea metropolitana. Carulla diu que els clients valoren el fet de tenir una casa independent per a ells, ja que així "poden anar al seu ritme, poden cuinar, despertar-se tard i esmorzar tranquil·lament".
Una de les persones que ha optat per passar aquestes festes de Nadal a Cal Carulla és Sílvia Pujalte, de Sitges. Explica que sempre aprofiten per marxar al voltant de les festes de Nadal, ja que el seu fill té vacances. "No sempre ens cau per les dates assenyalades. Algun cop ens hem quedat a casa i ho celebrem a l'estil més tradicional, i sinó marxem i improvisem una mica", explica Pujalte. La seva idea és fer passejades pels entorns de la casa i cuinar i gaudir dels àpats nadalencs. I amb un desig: "Esperar que nevi".
En Yarik, la seva tieta i la parella de la seva tieta també passen uns dies a Cal Carulla. Explica que buscaven un lloc tranquil per desconnectar i descansar, i que la seva tieta va posar un requisit: que tingués llar de foc. "Volia una casa amb llar de foc perquè és difícil de trobar i més a Barcelona", explica. La parella de la seva tieta, el José Antonio, serà l'encarregat de cuinar i diu que ja ho té tot pensat: "Cuinaré alguna cosa a la brasa, unes gambes i per Sant Esteve una paella de peix". "Menjarem, beurem vi, mirarem la tele, conversarem i passarem els dies en tranquil·litat", exposa.
Qui passarà les festes de Nadal allunyada de la seva família és l'Ania. És polonesa i fa tres anys que viu a Barcelona amb la seva parella i aquest any no han pogut volar a Polònia. Per això, explica, han decidit buscar una casa rural per passar uns dies tranquils i "desconnectar de la ciutat. "Si ens haguéssim quedat a Barcelona hagués estat trist, però com que tenim plans diferents podrem descansar i tenir temps per a nosaltres", assegura. A més, també tenen previst cuinar aquests dies i la seva idea és fer plats que barregin la tradició catalana i la polonesa. "Tenim canelons, però també farem pierogi, que són com unes empanades poloneses", afegeix.
