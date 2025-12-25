Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en estavellar-se amb el cotxe contra un mur a Piera

L'accident ha tingut lloc poc abans de 3/4 de 6 de la matinada al carrer de Casa Blanca

El cotxe accidentat a Piera

El cotxe accidentat a Piera / Bombers de la Generalitat

Regió7

Manresa

Un cotxe s'ha estavellat aquesta nit de Nadal contra el mur d'una finca de Piera i un dels ocupants ha quedat ferit, mentre que els altres han marxat del lloc dels fets, segons informen els Bombers de la Generalitat.

El sinistre ha tingut lloc poc abans de 3/4 de 6 del matí, al carrer de Casa Blanca. Arran de l'avís, s'han mobilitzat dues dotacions dels Bombers, agents de policia i el SEM.

La topada no ha causat danys estructurals a la finca, però ha deixat trossos del mur escampats a la via pública.

