La pluja fa ajornar el concert solidari d'Auxili a Igualada
Els grups estan disposats a reprogramar-lo en una altra data esperant que la meteorologia no els jugui una altra mala passada
L'organització del concert del Nadal Rock d'Igualada, que havia de tenir lloc avui, Sant Esteve, l'ha ajornat a causa de la previsió de pluja durant tot el dia. Els representants d'Auxili i Dr Kismy, que eren els protagonistes de l'escenari "han manifestat la voluntat de trobar una nova data ben aviat", segons l'organizació.
L'Ajuntament d'Igualada ha informat aquest divendres que "a causa de la pluja, el concert solidari Nadal Rock previst per a aquest vespre, 26 de desembre, queda ajornat". "Davant la impossibilitat de dur a terme l'esdeveniment a l'exterior amb les garanties tècniques i de seguretat necessàries, les actuacions del grup valencià Auxili i dels igualadins Dr. Kimsy i els Socis es reprogramaran per a una nova data", han explicat fonts municipals en un comunicat.
La nova data es donarà a conèixer en les properes setmanes i les entrades ja adquirides seran totalment vàlides per al dia del concert. Les persones que prefereixin el retorn de l'import de l'entrada podran sol·licitar-ho (tot i que el sistema encara no ha estat determinat).
De totes maneres, el concert tenia una finalitat solidària, i els organitzadors han afirmat que "es manté actiu l'esperit solidari de la iniciativa destinada als projectes de cooperació internacional a les nostres ciutats agermanades: Nueva Esperanza (El Salvador) i Mahbes (Sàhara Occidental).
El concert es feia per commemorar els 34 anys del primer Nadal Rock impulsat per Creu Roja, mantenint així el compromís d'Igualada amb la solidaritat internacional.
