El Saló de la Infància celebra 40 anys amb l’Esmolet i l’Esmoleta
L’Escorxador d’Igualada tornarà a ser punt de trobada familiar amb propostes de joc, tecnologia i espais adaptats a diferents edats per a infants de 2 a 12 anys durant Nadal
Miti Vendrell
El Saló de la Infància d’Igualada celebra enguany una edició especial coincidint amb els seus 40 anys d’història, consolidat com una de les cites fixes del calendari nadalenc a la ciutat. Del 27 de desembre fins al 4 de gener, l’antic Escorxador es tornarà a convertir en un gran espai de joc i activitats pensat per a infants de 2 a 12 anys i per a les seves famílies.
Amb quatre dècades de recorregut, el Saló ha anat evolucionant i incorporant nous formats. Enguany es manté l’essència de l’esdeveniment -joc, lleure i descoberta-, però s’hi reforcen continguts que en les últimes edicions han tingut molt bona rebuda, amb l’objectiu d’oferir més opcions per a totes les edats i de facilitar que les famílies disposin d’un espai de lleure compartit en dies de vacances escolars. El Saló s’ha convertit en una proposta recurrent per a moltes llars de la ciutat, que hi tornen cada any.
Un dels principals eixos serà, de nou, l’aposta per la tecnologia i per les activitats vinculades a l’àmbit STEM, amb més espais de robòtica i realitat virtual pensats perquè els infants experimentin, juguin i aprenguin a través de l’experiència directa. Aquest format ja va funcionar molt bé l’any passat i guanya pes aquest 2025, especialment entre els infants de més edat, que busquen activitats noves i dinàmiques.
El Saló amplia també l’oferta per als més petits, amb una zona de ludoteca reforçada per a infants a partir dels dos anys. L’objectiu és adaptar l’esdeveniment a diferents ritmes i interessos, i facilitar que tant els nens i nenes més grans com els més petits trobin un espai a mida.
Com és habitual, hi participaran entitats de la ciutat vinculades a la cultura popular, l’esport i el lleure. Corals, grups esportius i col·lectius locals oferiran activitats i tallers. També hi seran presents els cossos de seguretat -Mossos d’Esquadra, Bombers i Policia Local- perquè els infants puguin veure de prop vehicles, equips i protocols, una proposta que sempre genera interès entre els més petits.
La part esportiva es manté com un dels pols d’atracció, i enguany s’hi incorporarà un xutòmetre i noves estacions d’activitat física, algunes d’elles inèdites fins ara al Saló. Aquesta zona busca combinar joc i moviment i aprofitar les vacances escolars per fomentar hàbits saludables.
Amb aquesta combinació de tecnologia, joc tradicional, activitat física i presència d’entitats, el Saló de la Infància vol continuar sent un punt de trobada per a famílies d’Igualada i de municipis propers, i una alternativa de lleure destacada en dies de vacances.
