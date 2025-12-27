Març, l'aniversari de la Covid
ANUARI 2025: Pandèmia, el virus que no s'esborra
Cinc anys després de passar una de les pitjors crisis sanitàries, l’Anoia va recordar la situació i el dolor
14 de març del 2020. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix davant les càmeres de televisió i anuncia que els ciutadans s’han de quedar a casa per evitar més contagis pel virus de la Covid. És una data que molts retindran a la memòria. A la Conca d’Òdena ja s’havien pres mesures extraordinàries d’aïllament. El brot de covid d’Igualada feia estralls, sobretot a l’hospital, on hi havia una situació de gran pressió, amb molts dels seus professionals que emmalaltien pel virus.
La consellera de Salut en aquells moments era la igualadina Alba Vergés, i tan dràstica va ser la mesura que fins i tot ella va quedar separada de la seva família més propera -parella i fills-, que va deixar a Igualada. Després de l’esclat inicial del brot, la pandèmia va fer mal a tot arreu i les xifres de mortalitat de l’Anoia i del Bages, per exemple, es van anivellar. De la mateixa manera, cinc anys després, la recuperació en aquestes àrees també té un comportament similar.
Al Bages, el 2020 es van morir 2.338 persones, mentre que el darrer any, el 2024, la xifra va ser de 1.732 persones. Si es compara amb les dades d’abans de la pandèmia, surt una mica més elevat, però també hi ha hagut creixements de població. A l’Anoia, la gràfica mostra un comportament similar: el pic del 2020 va situar la xifra de morts en 1.402 persones, mentre que el 2024 en van morir 1.028. En aquest cas, la gràfica se situa en un nivell molt similar al de la prepandèmia i, en algun any, fins i tot per sota. A l’Anoia, la diferència entre el 2020 i la dada del 2024 és de -374 (una davallada del 26,7%), mentre que al Bages la diferència és de 606 difunts menys (un descens del 25,9%).
Cinc anys després, el març del 2025, els professionals sanitaris d’Igualada, molts dels quals van estar a la primera línia d’atenció, recordaven l’episodi: les setmanes més crues, els mesos que van venir després, les urgències i la mort de moltes persones. En un reportatge sobre el record d’aquell març del 2020, el director mèdic de l’hospital, el doctor Jordi Monedero, i la cap d’Infermeria, Tijana Postic, recordaven com van haver de reaccionar amb gran rapidesa per resistir una situació de col·lapse en l’atenció sanitària.
La covid va ser una malaltia nova, que no tenia pautes clares per a la seva atenció i que va sorprendre i sobrepassar els mateixos professionals. «Ens pensàvem que estàvem preparats, però en pocs dies vam esgotar el nostre pla de contingència», recordava en aquest cinquè aniversari la cap d’Infermeria de l’Hospital d’Igualada.
Es van haver de prendre decisions. «Igualada anava dues setmanes per davant de la resta del país», recordava el passat mes de març el doctor Monedero.
En la commemoració de la pandèmia, aquest 2025 ha estat un aniversari rodó. Retornen a la ment els dies en què les cerimònies de comiat es feien per videoconferència, els adeus que no es van poder fer, els carrers buits, les mascaretes, les mostres de suport als sanitaris, els esforços de centenars de voluntaris i, també, les mancances que va demostrar el sistema.
