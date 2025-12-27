Igualada obre les portes d'un Saló de la Infància especial pel 40è aniversari
La pluja persistent del matí ha obligat la cita nadalenca a adaptar activitats previstes a l’exterior a espais interiors en el primer dia d’obertura
El Saló de la Infància d’Igualada ha obert portes aquest dissabte al recinte de l’Escorxador d’Igualada en una edició especial que commemora els 40 anys d’història d’aquesta cita emblemàtica de Nadal a la ciutat. Malgrat la pluja constant que ha caigut durant tot el matí, l’afluència de famílies ha estat continuada en les primeres hores de funcionament del saló. L’edició del 40è aniversari té com a protagonistes l’Esmolet i l’Esmoleta, personatges emblemàtics del Saló, com a símbol d’una celebració que vol reconèixer quatre dècades de joc i trobada familiar.
Les condicions meteorològiques han obligat l’organització a suspendre diverses activitats previstes a l’exterior, que en un primer moment s’havien intentat dur a terme, però que finalment s’han anul·lat per seguretat. En paral·lel, algunes propostes s’han pogut adaptar i traslladar a l’interior, fet que ha permès mantenir una oferta lúdica diversa per als infants i joves assistents.
La regidora d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, ha subratllat que “es tracta d’un Saló molt especial, que commemora els 40 anys d’aquesta activitat a la ciutat”, i ha remarcat que al llarg de tots els dies del certamen hi participen entitats d’Igualada, reforçant el caràcter comunitari de la proposta. Illa també ha posat en valor la capacitat d’adaptació del Saló davant les inclemències del temps en aquesta primera jornada.
El Saló de la Infància se celebrarà fins al 4 de gener i incorpora enguany diverses novetats, com l’ampliació de l’espai per a infants a partir de dos anys, noves activitats vinculades a la tecnologia i la robòtica, així com propostes de realitat virtual. L’oferta es completa amb l’àrea d’aventura i esport i amb la presència habitual d’entitats de la ciutat i cossos de seguretat, que hi participen amb tallers i exposicions de vehicles.
L’horari d’obertura és de 10.30 a 14 h i de 15.30 a 19 h, amb l’excepció del 31 de desembre, que només obrirà al matí, i de l’1 de gener, jornada en què el Saló romandrà tancat.
