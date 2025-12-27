El Patge Faruk, a punt d’arribar a Igualada
La ciutat viurà els dies previs a la nit màgica amb l’arribada del Patge Faruk, la crida i l’entrega de cartes
Miti Vendrell
La Festa de Reis d’Igualada és una de les celebracions nadalenques més antigues del país i es viu com un procés que s’allarga durant dies. No comença amb la cavalcada, sinó que es construeix a poc a poc amb actes que preparen la ciutat per a l’arribada de Ses Majestats. Aquest format permet que la festa es visqui de manera progressiva i que els infants vagin entrant en l’ambient dels Reis.
El primer senyal és la Crida, l’acte que anuncia oficialment que els Reis estan a punt d’arribar. Recuperada l’any passat després de dècades sense celebrar-se, la Crida ha tornat a situar el Nunci i els Heralds al centre del ritual. La lectura del pregó des del balcó de l’Ajuntament marca l’inici del compte enrere i posa Igualada en clau de Reis.
El gran protagonista dels dies previs és, però, el Patge Faruk, que arribarà a la ciutat el 28 de desembre. Des de 1943, és l’encarregat d’obrir el camí dels Reis i de portar els llibres Blanc i Negre. La seva entrada al Pavelló de Les Comes dona el tret de sortida a la trilogia reial i concentra un dels moments més esperats per als infants.
Els dies següents, Faruk continua present a la ciutat amb els missatges a Ràdio Igualada i amb la tradicional entrega de cartes, que tindrà lloc l’1 de gener al Teatre de l’Ateneu. L’acte tornarà a comptar amb una franja tranquil·la per a famílies que necessiten un ambient més calmat.
La Festa culminarà el 5 de gener amb l’arribada de Ses Majestats i la cavalcada. Abans, el Passeig Verdaguer acollirà el concert de bandes, i tot seguit els Reis recorreran els carrers del centre acompanyats de patges. A Igualada, la cavalcada té un tret distintiu: les escales que permeten pujar als balcons per repartir els regals, una imatge característica que defineix la celebració. Un cop acabat el seguici, començarà el repartiment de regals pels domicilis.
