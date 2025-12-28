Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desmantellen un punt de venda de drogues a Igualada

S'han detingut cinc persones

Un vehicle dels Mossos d’Esquadra.

David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Redacció

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un important punt de venda de droga a Igualada. En dues entrades simultànies, els agents han intervingut 17 quilos de droga, 2.600 plantes de marihuana i diferents armes i munició.

S'han detingut cinc persones, la majoria de la mateixa família, per tràfic de drogues i possessió d'armes.

