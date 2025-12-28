Desmantellen un punt de venda de drogues a Igualada
S'han detingut cinc persones
Redacció
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un important punt de venda de droga a Igualada. En dues entrades simultànies, els agents han intervingut 17 quilos de droga, 2.600 plantes de marihuana i diferents armes i munició.
S'han detingut cinc persones, la majoria de la mateixa família, per tràfic de drogues i possessió d'armes.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja