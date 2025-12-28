Anoia
El Patge Faruk ja és a Igualada i activa el compte enrere dels Reis
L’arribada del comissari dels Reis d’Orient reuneix més famílies que mai a Les Comes i posa la ciutat en clau de Reis
Les cues s’allargaven abans que es pongués el sol. Infants amb la carta a la mà, gorros massa grans, ulls brillants i algun plor impacient marcaven l’escena d’aquest diumenge a la tarda al Pavelló de les Comes. El fet que l’arribada del Patge Faruk caigués en diumenge s’ha deixat notar, amb una afluència encara més elevada de l’habitual i un ambient familiar que omplia tots els racons del recinte. A dins, la sensació era d’aquelles que només es repeteixen un cop l’any: expectació, nervis i una il·lusió que, a Igualada, té nom propi.
Abans d’arribar al pavelló, el Patge Faruk ja s’havia deixat veure pels carrers del centre de la ciutat, saludant els infants i escampant els primers senyals que els Reis són a prop. Un passeig previ que ha contribuït a escalfar l’ambient i a fer encara més palpable l’inici dels dies més esperats de Nadal.
Quan Faruk ha fet entrada a la pista, acompanyat de desenes de patges i amb els Llibres Blanc i Negre sota el braç, el pavelló s’ha convertit en un clam. Aplaudiments, crits i mirades clavades a l’escena han confirmat que, un any més, el ritual s’ha complert: els Reis ja són a prop.
L’arribada de Faruk, fidel a la cita del 28 de desembre, ha tornat a actuar com el veritable tret de sortida de la Festa de Reis igualadina. Abans, els més petits han pogut fer passar els nervis amb un espectacle previ, però ha estat l’entrada solemne de l’emissari reial la que ha desfermat l’emoció. Paraules clares, to proper i un missatge inequívoc: cal escriure la carta amb cura… i portar-se bé.
Una veu que acompanya des de fa més de vuit dècades d’història
La figura del Patge Faruk és una tradició singular i profundament arrelada a Igualada, documentada des de fa més de vuitanta anys. De fet, l’any 2024 es van complir 80 anys de la seva primera visita a la ciutat, convertint-lo en un dels personatges més estimats del Nadal igualadí. El seu paper com a comissari dels Reis d’Orient fomenta la il·lusió entre els infants i manté viva una celebració amb una clara dimensió cultural i participativa, que forma part del patrimoni festiu de la ciutat i és un dels moments més esperats de les festes.
La seva arribada dona continuïtat a una manera de viure la Festa de Reis que no esclata de cop, sinó que es construeix dia a dia, alimentant l’espera i la complicitat dels més petits amb el relat reial.
Més enllà de l’acte multitudinari, la presència de Faruk s’estén també a les llars. Com ja és tradició des de 1943, els infants tornaran a escoltar els missatges del Patge Faruk a Ràdio Igualada els dies previs a la cavalcada, una cita radiofònica que fa evident que l’emissari ja és a la ciutat i que es converteix, any rere any, en un dels moments més esperats del Nadal infantil.
Ara, el calendari s’accelera
El calendari ja avança. L’1 de gener, el Patge Faruk rebrà personalment les cartes al Teatre Municipal de l’Ateneu. I el 5 de gener, amb Igualada ja completament entregada a la il·lusió, arribarà el moment culminant: la cavalcada que tothom espera.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès