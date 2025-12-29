El conflicte entre la junta i el voluntariat del refugi d’animals de l’Anoia esclata amb acusacions creuades
La direcció de l’Associació Protectora d’Animals de l’Anoia (APAN) defensa l’expulsió de més de 30 voluntaris per la gestió de les xarxes socials, mentre el voluntariat alerta d’un impacte en el benestar emocional dels animals.
El col·lectiu convoca una nova concentració el dissabte 3 de gener, a les 18 h, a la plaça Cal Font d’Igualada
L’Associació Protectora d’Animals de l’Anoia (APAN) viu des de fa dies un conflicte obert entre la junta directiva i el seu voluntariat històric, un enfrontament que ha transcendit l’àmbit intern i ha arribat a l’espai públic amb mobilitzacions, comunicats creuats i acusacions mútues. Dissabte 27 de desembre, desenes de persones es van concentrar davant del refugi d’animals d’Òdena per protestar contra l’expulsió de tot l’equip de voluntariat, una decisió comunicada la matinada del dia de Nadal.
La junta directiva actual, amb el suport de membres de l’exjunta i fundadores de l’entitat, defensa que la rescissió de la col·laboració amb més de trenta voluntaris respon a un problema de governança interna i al control indegut de les xarxes socials del refugi. El voluntariat, en canvi, sosté que els perfils digitals han estat creats i gestionats durant anys per voluntàries amb el vistiplau de la direcció i alerta que la prohibició de difondre animals fora dels canals oficials redueix dràsticament les opcions d’adopció.
L’expulsió, comunicada la matinada de Nadal
Segons el relat del voluntariat, la decisió es va comunicar a les cinc del matí del 25 de desembre a través del grup de WhatsApp compartit amb la junta. “Va ser un cop molt fort, molt trist i amb molta sorpresa”, explica Sara C., una de les voluntàries afectades. “Cap de nosaltres ens ho esperava. El comunicat deia simplement que s’expulsava tots els voluntaris de manera immediata i que se’ns prohibia continuar difonent els animals en adopció”.
Les voluntàries asseguren que després del missatge van demanar explicacions i van preguntar si hi havia alguna opció de continuïtat, però que “no hi va haver cap resposta, només silenci”. També remarquen que en cap moment se’ls va comunicar la identitat de la nova junta ni si podrien optar a les noves places de voluntariat anunciades per a principis de 2026.
La junta parla d’“usurpació” de les xarxes socials
En un comunicat conjunt, la junta actual i membres de l’exjunta defensen que un dels motius principals de l’expulsió és que un grup de voluntàries “tenen en la seva possessió les xarxes socials que pertanyen a la protectora”, fet que, segons afirmen, ha impedit que la direcció es pugui comunicar amb la ciutadania. “Aquest grup de voluntàries en són les mestresses absolutes i no tenen cap intenció de retornar les claus d’accés a la Junta. Aquestes xarxes socials són dels animals, i això s’anomena usurpació”, assenyala el text.
Núria Ferrer, exvicepresidenta i fundadora de l’APAN, compara la situació amb altres organitzacions per justificar la decisió: “Algú amb una mica de sentit comú pot imaginar que els voluntaris de Metges Sense Fronteres s’apropiïn de les xarxes socials d’una fundació i les facin servir per a ús propi, ignorant completament les directrius de la Junta?”.
La direcció també nega que els animals hagin quedat desatesos i vol transmetre “un missatge de tranquil·litat a la ciutadania”, assegurant que l’atenció està garantida i que l’APAN continuarà comptant amb voluntariat en el futur.
El voluntariat defensa la trajectòria dels perfils digitals
El voluntariat rebutja frontalment l’acusació d’usurpació i defensa que els perfils @amicsrefugi i @gatsamicsrefugi van ser creats fa vuit anys per una ex-voluntària amb l’objectiu de donar visibilitat als animals i facilitar adopcions. “Aquests comptes han estat creats i gestionats sempre per voluntàries, amb activitat diària i explicant les necessitats de cada animal”, explica Sara C. “Tot això s’ha fet perquè ho hem volgut fer i perquè estava permès per la Junta Directiva”.
Segons el voluntariat, aquests perfils acumulen més de 36.000 seguidors i han estat històricament la principal via d’adopció del refugi. “Prohibir-nos fer difusió fa que els animals perdin molta visibilitat. El compte oficial del refugi existeix, però no té ni de bon tros el mateix impacte. És un acte molt trist i un greu error”, lamenten.
“Les tasques mínimes no són suficients”
Pel que fa al dia a dia del refugi, les voluntàries reconeixen que les necessitats bàsiques estan cobertes per personal contractat, però insisteixen que la tasca del voluntariat va molt més enllà. “Al refugi hi viuen més de quaranta gossos i més de vint gats. Alimentar-los i netejar les gàbies és imprescindible, però no suficient”, assenyala Sara C. “El voluntariat treballa perquè la seva estada sigui el més breu i amable possible: socialització, passejos, teràpies, crear vincles”.
Segons expliquen, hi ha animals amb pors o traumes que només poden sortir a passejar amb determinades persones. “Quan expulses de cop més de trenta voluntaris que portem anys anant-hi, això afecta directament el benestar emocional dels animals”, remarquen.
L’origen del conflicte i les responsabilitats
La junta sosté que el conflicte ve de lluny i que aquest grup de voluntàries interferia en la gestió de l’entitat, fins al punt de bloquejar decisions i provocar la dimissió de juntes anteriors. També assegura que se’ls va oferir assumir la direcció del refugi, una proposta que no va ser acceptada “per les responsabilitats i maldecaps que comporta”.
El voluntariat admet que se’ls va plantejar aquesta opció, però defensa que el seu rol sempre ha estat un altre. “Nosaltres hem demanat sempre diàleg i solucions pensant en els animals”, afirma Sara C. “La nostra petició principal en els últims mesos era poder incorporar nous voluntaris passejadors, perquè hi havia gossos que es quedaven sense sortir o sense teràpia. La resposta ha estat el silenci o la negativa”.
A més de la readmissió del voluntariat, el col·lectiu reclama la dimissió de l’actual direcció del refugi, considerant que “és molt difícil que hi hagi entesa si aquesta persona continua al capdavant”.
Mobilitzacions i nova concentració convocada
El conflicte va desembocar dissabte 27 de desembre en una concentració davant del refugi d’Òdena, amb pancartes i missatges de suport als animals. El voluntariat ja ha anunciat una nova mobilització: dissabte 3 de gener, a les 18 h, a la plaça Cal Font d’Igualada, amb l’objectiu de “seguir visibilitzant la situació i defensar el benestar dels animals”.
