Una exposició d'Omnium d'Igualada reflexona sobre l'art fet a mà i l'arribada d'immigrants
Armando Echeverry, que va néixer a Colòmbia i va arribar a Igualada l’estiu del 2023, té clar que la integració passa pel coneixement de la llengua
Regió7
El local d’Òmnium Anoia acull fins al 9 de febrer l’exposició “El que porta el viatger”, d’Armando Echeverry Rodríguez, artista colombià que viu a Igualada des de l'estiu del 2023. La mostra presenta creacions gràfiques fetes a mà amb diverses tècniques i ressalta el valor del gest humà en l’era digital.
L’exposició parteix de preguntar-se “què porta el viatger”. Segons Echeverry, especialment el migrant, porta il·lusió, somnis, coneixements i ganes de construir un futur millor: “quan una persona migra ho deixa tot per començar de zero, però també arriba amb la ment oberta i amb opcions positives per créixer”, explica l’artista.
La reflexió es combina amb la reivindicació del treball fet a mà, entès com la suma de sentiments, pensaments, esforç i eines, i en què cada peça és única. La cal·ligrafia hi té un paper central com a capacitat pròpia de l’espècie humana i com a eina de transmissió de coneixement i emocions, especialment quan es practica de manera conscient. Les obres combinen alfabets, formes, textures i colors per enriquir l’experiència estètica i posar en relleu el valor transcendental de l’escriptura.
El passat dimecres, 17 de desembre, es va fer una visita comentada de l’exposició a càrrec del mateix Armando Echeverry, en què l’autor va poder explicar les seves obres i el simbolisme que hi pretén expressar.
Armando Echeverry va néixer a Colòmbia i va arribar a Igualada l’estiu del 2023. Des que va arribar a Catalunya que té clar que la integració passa pel coneixement de la llengua, i per això participa en el programa Vincles d’Òmnium Cultural, uns grups de conversa que arriben a 300 punts d’arreu dels Països Catalans
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès