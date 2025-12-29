Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una exposició d'Omnium d'Igualada reflexona sobre l'art fet a mà i l'arribada d'immigrants

Armando Echeverry, que va néixer a Colòmbia i va arribar a Igualada l’estiu del 2023, té clar que la integració passa pel coneixement de la llengua

L'autor de l'exposició, Armando Echeverry

Regió7

Igualada

El local d’Òmnium Anoia acull fins al 9 de febrer l’exposició “El que porta el viatger”, d’Armando Echeverry Rodríguez, artista colombià que viu a Igualada des de l'estiu del 2023. La mostra presenta creacions gràfiques fetes a mà amb diverses tècniques i ressalta el valor del gest humà en l’era digital.

L’exposició parteix de preguntar-se “què porta el viatger”. Segons Echeverry, especialment el migrant, porta il·lusió, somnis, coneixements i ganes de construir un futur millor: “quan una persona migra ho deixa tot per començar de zero, però també arriba amb la ment oberta i amb opcions positives per créixer”, explica l’artista.

La reflexió es combina amb la reivindicació del treball fet a mà, entès com la suma de sentiments, pensaments, esforç i eines, i en què cada peça és única. La cal·ligrafia hi té un paper central com a capacitat pròpia de l’espècie humana i com a eina de transmissió de coneixement i emocions, especialment quan es practica de manera conscient. Les obres combinen alfabets, formes, textures i colors per enriquir l’experiència estètica i posar en relleu el valor transcendental de l’escriptura.

El passat dimecres, 17 de desembre, es va fer una visita comentada de l’exposició a càrrec del mateix Armando Echeverry, en què l’autor va poder explicar les seves obres i el simbolisme que hi pretén expressar.

Armando Echeverry va néixer a Colòmbia i va arribar a Igualada l’estiu del 2023. Des que va arribar a Catalunya que té clar que la integració passa pel coneixement de la llengua, i per això participa en el programa Vincles d’Òmnium Cultural, uns grups de conversa que arriben a 300 punts d’arreu dels Països Catalans

