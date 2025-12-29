Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Anoia estrena un joc de taula sobre els castells

El Consell Comarcal de l’Anoia presenta Terra de Castells, una proposta lúdica per promoure la cultura i el turisme del territori

Presentacií del nou joc dels castells de l'Anoia

Presentacií del nou joc dels castells de l'Anoia / CCA

Regió7

Igualada

El Consell Comarcal de l’Anoia presenta Terra de castells, un nou joc de taula pensat per donar a conèixer la riquesa del patrimoni medieval de la comarca i, alhora, reforçar la promoció turística del territori. El projecte neix d’una idea d’un professor d’institut, Bernat Roca, i ha estat desenvolupat per Cubus Games, amb el suport tècnic d’Anoia Turisme i el finançament de Diputació de Barcelona. ,

L’editorial catalana EnPeudeJoc Edicions, especialitzada en jocs lingüísticament responsables i compromesa amb la cultura i la llengua catalanes, serà l’encarregada de la seva distribució

Ambientat a l’any 1000, Terra de castells transporta els jugadors a un moment convuls de la Marca Hispànica, marcat per la fam, la guerra i les tensions entre el poder comtal i el califat de Còrdova. Les terres de l’actual Catalunya central esdevenen un espai ple de castells, fortaleses i intrigues feudals. Els participants s’hi endinsen assumint el rol de nobles que han de gestionar recursos, influències i estratègies per prosperar en un territori complex i disputat.

El joc busca apropar el patrimoni medieval de l’Anoia al públic d’una manera innovadora, visual i atractiva, a través d’un mapa il·lustrat que reconstrueix els vestigis d’època feudal. L’objectiu és oferir una experiència lúdica que desperti interès per la història local, incentivi el descobriment del territori i esdevingui una eina de divulgació cultural i turística.

Terra de castells és un joc de dos a quatre jugadors, amb una durada aproximada d’entre trenta i seixanta minuts i recomanat a partir dels dotze anys. Combina mecàniques eurogame amb llançament de daus, col·locació de peces i treballadors i elements de joc de rols, fent-lo accessible tant per a jugadors novells com per a aficionats més experimentats.

La prevenda del joc començarà el 29 de desembre i es podrà fer a través de la web d’Anoia Turisme https://anoiaturisme.cat/

