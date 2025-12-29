L'Anoia estrena un joc de taula sobre els castells
El Consell Comarcal de l’Anoia presenta Terra de Castells, una proposta lúdica per promoure la cultura i el turisme del territori
Regió7
El Consell Comarcal de l’Anoia presenta Terra de castells, un nou joc de taula pensat per donar a conèixer la riquesa del patrimoni medieval de la comarca i, alhora, reforçar la promoció turística del territori. El projecte neix d’una idea d’un professor d’institut, Bernat Roca, i ha estat desenvolupat per Cubus Games, amb el suport tècnic d’Anoia Turisme i el finançament de Diputació de Barcelona. ,
L’editorial catalana EnPeudeJoc Edicions, especialitzada en jocs lingüísticament responsables i compromesa amb la cultura i la llengua catalanes, serà l’encarregada de la seva distribució
Ambientat a l’any 1000, Terra de castells transporta els jugadors a un moment convuls de la Marca Hispànica, marcat per la fam, la guerra i les tensions entre el poder comtal i el califat de Còrdova. Les terres de l’actual Catalunya central esdevenen un espai ple de castells, fortaleses i intrigues feudals. Els participants s’hi endinsen assumint el rol de nobles que han de gestionar recursos, influències i estratègies per prosperar en un territori complex i disputat.
El joc busca apropar el patrimoni medieval de l’Anoia al públic d’una manera innovadora, visual i atractiva, a través d’un mapa il·lustrat que reconstrueix els vestigis d’època feudal. L’objectiu és oferir una experiència lúdica que desperti interès per la història local, incentivi el descobriment del territori i esdevingui una eina de divulgació cultural i turística.
Terra de castells és un joc de dos a quatre jugadors, amb una durada aproximada d’entre trenta i seixanta minuts i recomanat a partir dels dotze anys. Combina mecàniques eurogame amb llançament de daus, col·locació de peces i treballadors i elements de joc de rols, fent-lo accessible tant per a jugadors novells com per a aficionats més experimentats.
La prevenda del joc començarà el 29 de desembre i es podrà fer a través de la web d’Anoia Turisme https://anoiaturisme.cat/
