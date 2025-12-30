Anoia
Consells de vida sota els avets de Nadal: així és el nou Bosc de la Saviesa a Igualada
Dotze avets decorats per la gent gran converteixen la plaça de Sant Miquel en un espai de memòria, experiència i Nadal compartit
El Nadal a Igualada compta aquest desembre amb un nou espai carregat de simbolisme. El Bosc de la Saviesa, ubicat a la plaça de Sant Miquel, s’ha incorporat al recorregut nadalenc del centre amb una proposta que posa al centre la veu de la gent gran i el valor de la seva experiència vital.
L’espai està format per dotze avets de Nadal, cadascun decorat per residències, centres de dia, casals i entitats de gent gran de la ciutat. A cada arbre, els visitants hi poden trobar manualitats fetes a mà i escrits elaborats pels mateixos participants, amb reflexions sobre el pas del temps, la importància de cuidar els vincles, la paciència o la manera d’afrontar la vida amb serenor.
Al llarg del mes de desembre, la plaça de Sant Miquel s’ha convertit també en un punt de trobada. Les persones grans que han participat en el projecte s’hi han retrobat després de setmanes de feina compartida, posant rostre i emoció a un bosc que ha anat prenent forma de manera col·lectiva i comunitària.
Des del consistori, a través de l’àrea d’Acció Social, s’ha impulsat el Bosc de la Saviesa amb la voluntat de "donar protagonisme a la gent gran d’Igualada i posar en valor la seva aportació a la vida comunitària, integrant-los plenament en les celebracions nadalenques".
Un projecte compartit
En aquesta iniciativa hi han participat les Dones de les tardes del dimecres, l’Associació de la Gent Gran d’Igualada, els veïns dels habitatges ViuB1 i ViuB2, la Residència Pare Vilaseca, la Residència Sant Josep, la Fundació Àuria, el grup de dones grans de Fàtima, l’Hospital de Dia Sant Jordi, el Centre de Dia Montserrat, la Residència Colisée i la Residència i Centre de Dia Igualada.
El Bosc de la Saviesa es pot visitar durant tot el període nadalenc i fins passat festes, aportant al Nadal igualadí una mirada més pausada i humana, on les llums conviuen amb paraules que neixen de tota una vida.
