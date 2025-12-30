Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Forat parc de l'AgullaEmbolic balisa V16Hapoel - BaxiMor Carme SolervicensRobatori CastellbellVaga d'agricultors
instagramlinkedin

El govern de l'Estat inclou la millora de l'A-2 d'Igualada a Martorell en un paquet de 23,7 milions d'inversió

L'accés a l'A-2 des de Castellolí en direcció Barcelona

L'accés a l'A-2 des de Castellolí en direcció Barcelona / Enric Badia / ENRIC BADIA

ACN

Barcelona

El Ministeri de Transports ha adjudicat per 23,1 milions d'euros un contracte per la conservació i explotació de 104 km de carreteres a la província de Barcelona. Les vies que s'inclouen en el contracte són l'A-2, uns 50 quilòmetres entre Igualada i Martorell, la B-40 a Terrassa, i la carretera N-2 en diferents trams a l'altura de Martorell. Paral·lelament, també es repararan talussos o s'adequaran els drenatges que s'ha malmès per despreniments o obturacions, a la via de servei de l'A-2 del km 570 i a l'enllaç que hi ha al km 571,5 de la mateixa via. Les obres duraran 3 anys, tot i que hi haurà la possibilitat d'una pròrroga de dos anys i una tercera de nou mesos.

La millora d'aquest tram de l'A-2 és un dels més esperats a les comarques del Baix Llobregat (la regió Nord) i de l'Anoia.

El contracte recull actuacions com la vigilància i atenció d'accidents, la circulació hivernal, el servei de control de túnels i comunicacions o el manteniment d'instal·lacions.

El contracte també inclou requisits per promoure l'eficiència energètica i reduir les emissions de l'activitat e la DGT

Els treballs s'emmarquen en el programa del Ministeri de Transports per mantenir les condicions de circulació i seguretat a les carreteres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents