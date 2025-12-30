Rescaten en helicòpter una escaladora que ha resultat ferida en caure a Montserrat
La dona, que ha caigut mentre ascendia la via de l'Agulla de la Talaia Gran, ha hagut de ser atesa in situ abans de ser evacuada a l'hospital
Una escaladora ferida ha hagut de ser rescatada en helicòpter després de caure mentre feia una via a Montserrat. L'accident, que li ha causat ferides al braç, ha tingut lloc pels volts de les 3.40 d'aquesta tarda, mentre estava ascendint l'Agulla de la Talaia Gran. Per rescatar-la, els Bombers s'han activat de seguida amb un helicòpter amb efectius del GRAE (Grup d'Atencions Especials) i un metge del SEM, com també una dotació terrestre.
En arribar, l'helicòpter ha descarregat el personal en un indret proper a la base Cervera-Raul, on es trobava l'accidentada, i s'hi han aproximat a peu. Allà mateix li han fet la primera atenció, l'han immobilitzat i l'han extret per aire fent ús d'una llitera per alçar-la fins a l'helicòpter.
Llavors, l'han traslladat fins a l'helistop de Collbató, des d'on ha estat evacuada a l'hospital en una ambulància del SEM.
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys