Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Forat parc de l'AgullaEmbolic balisa V16Hapoel - BaxiMor Carme SolervicensRobatori CastellbellVaga d'agricultors
instagramlinkedin

Rescaten en helicòpter una escaladora que ha resultat ferida en caure a Montserrat

La dona, que ha caigut mentre ascendia la via de l'Agulla de la Talaia Gran, ha hagut de ser atesa in situ abans de ser evacuada a l'hospital

Imatges del rescat de l'escaladora ferida a Montserrat

Imatges del rescat de l'escaladora ferida a Montserrat / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una escaladora ferida ha hagut de ser rescatada en helicòpter després de caure mentre feia una via a Montserrat. L'accident, que li ha causat ferides al braç, ha tingut lloc pels volts de les 3.40 d'aquesta tarda, mentre estava ascendint l'Agulla de la Talaia Gran. Per rescatar-la, els Bombers s'han activat de seguida amb un helicòpter amb efectius del GRAE (Grup d'Atencions Especials) i un metge del SEM, com també una dotació terrestre.

En arribar, l'helicòpter ha descarregat el personal en un indret proper a la base Cervera-Raul, on es trobava l'accidentada, i s'hi han aproximat a peu. Allà mateix li han fet la primera atenció, l'han immobilitzat i l'han extret per aire fent ús d'una llitera per alçar-la fins a l'helicòpter.

Llavors, l'han traslladat fins a l'helistop de Collbató, des d'on ha estat evacuada a l'hospital en una ambulància del SEM.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents