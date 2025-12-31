Igualada tanca l'any amb una revetlla de Cap d'any per als més joves
Campanades a mitja tarda i un estol de fananlers per acomiadar el 2025 des de Cal Font
Miti Vendrell
Mentre molts adults encara miren el rellotge pensant en el sopar d’aquesta nit, a Igualada els més petits ja han acomiadat l’any. L’Escenari Màgic de Cal Font acull aquesta tarda una nova edició del Cap d’Any infantil, una celebració que torna a avançar les campanades perquè els infants també puguin viure el seu moment de final d’any. Desenes de joves igualadins, amb les seves famílies, han participat de la iniciativa.
A les set del vespre, nens i nenes fan el compte enrere amb unes dotze campanades infantils conduïdes pels fanalers i les fanaleres. No són uns mestres de cerimònia improvisats: fa dies que escalfen motors amb el calendari d’advent, encenent bombetes, explicant històries i omplint d’activitat les tardes de desembre a la plaça. Avui, simplement, fan un pas més… i s’atreveixen fins i tot amb el canvi d’any.
Les campanades sonen, l’any s’acomiada abans d’hora i la plaça s’omple d’alegria, crits i cares d’emoció. Després, la música pren el relleu i Cal Font es transforma en una petita festa a l’aire lliure perquè ningú marxi amb la sensació d’haver-se quedat a mitges.
Un Cap d’Any avançat, sí, però ja plenament consolidat, que permet als més petits celebrar-lo amb intensitat, màgia i en un horari fet a mida. I quan arribi la mitjanit de veritat, ells ja ho tindran tot fet.
