Igualada tanca l'any amb una revetlla de Cap d'any per als més joves

Campanades a mitja tarda i un estol de fananlers per acomiadar el 2025 des de Cal Font

El Cap d'Any dels més joves aquest vespre del 31 a Igualada

El Cap d'Any dels més joves aquest vespre del 31 a Igualada / Miti Vendrell

Miti Vendrell

Igualada

Mentre molts adults encara miren el rellotge pensant en el sopar d’aquesta nit, a Igualada els més petits ja han acomiadat l’any. L’Escenari Màgic de Cal Font acull aquesta tarda una nova edició del Cap d’Any infantil, una celebració que torna a avançar les campanades perquè els infants també puguin viure el seu moment de final d’any. Desenes de joves igualadins, amb les seves famílies, han participat de la iniciativa.

A les set del vespre, nens i nenes fan el compte enrere amb unes dotze campanades infantils conduïdes pels fanalers i les fanaleres. No són uns mestres de cerimònia improvisats: fa dies que escalfen motors amb el calendari d’advent, encenent bombetes, explicant històries i omplint d’activitat les tardes de desembre a la plaça. Avui, simplement, fan un pas més… i s’atreveixen fins i tot amb el canvi d’any.

Els fanalers animant el Cap d'Any dels joves

Els fanalers animant el Cap d'Any dels joves / Miti Vendrell

Les campanades sonen, l’any s’acomiada abans d’hora i la plaça s’omple d’alegria, crits i cares d’emoció. Després, la música pren el relleu i Cal Font es transforma en una petita festa a l’aire lliure perquè ningú marxi amb la sensació d’haver-se quedat a mitges.

Un Cap d’Any avançat, sí, però ja plenament consolidat, que permet als més petits celebrar-lo amb intensitat, màgia i en un horari fet a mida. I quan arribi la mitjanit de veritat, ells ja ho tindran tot fet.

