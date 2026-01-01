El IVA de les balises omple el cistell del ministeri d'Hisenda
Si cada cotxe hagués substituït els triangles per una balisa homologada l'Estat podria recaptar per aquest impost més de 140 milions d'euros
Regió7
A partir d'aquest any, a partir de l'1 de gener de 2026, tots els vehicles que circulin per les carreteres de l'Estat espanyol hauran de portar obligatòriament la nova balisa V-16, un dispositiu dissenyat per substituir el tradicional triangle d’emergència. Aquesta mesura afecta tant els vehicles particulars com els comercials, i suposa un gran pas endavant en la seguretat viària del país. Però, sobretot, no llanci encara els triangles, entre altres coses perquè Espanya és l'únic país d'Europa que planteja aquesta mesura als conductors.
Una de les fonts més rellevants de benefici per al ministeri d'Hisenda provindrà de la recaptació de multes per l'incompliment d'aquesta normativa. Si bé la Direcció General de Trànsit (DGT) no obté beneficis directes de la venda de les balises V-16, la introducció d'aquesta nova regulació es preveu que tingui un impacte substancial en els ingressos de l'estat. La multa per no portar la balisa serà de 200 euros, i la DGT ha calculat que la recaptació potencial de sancions podria ser molt elevada, si no es compleix la llei de manera generalitzada.
Amb uns 25 milions de vehicles circulant per Espanya, i tot i que es preveu un alt grau de compliment de la norma, una hipòtesi de màxims, si bona part dels conductors no compleix, la quantitat que podria recaptar Hisenda a través de multes podria superar els 400 milions d'euros. Aquesta xifra es calcula assumint que fins a 20 milions de vehicles no portessin la balisa a partir de 2026, i que un 10% dels infractors fossin sancionats. La xifra d'incompliment, però, és probable que es redueixi una vegada s'hagi comptat quants cotxes no porten la balisa. En les últimes setmanes hi ha hagut un increment notable de vendes.
El ministeri té un altre ingrés significatiu. El preu de la balisa V-16 varia en funció de la marca i les característiques del dispositiu. Els models bàsics tenen un cost d'uns 15 euros, mentre que els més avançats, amb funcions com la connectivitat amb el mòbil o una millor durabilitat de la bateria, poden arribar a costar fins a 40 euros. I cada balisa té un impost indirecte aplicat del 21% d'IVA. La multiplicació és fàcil, per cada milió de balises, a una mitjana de 35 euros, hi ha una recaptació de 5.950.000 milions. Si tots els espanyols tinguessin la balisa, 24 milions de vehicles, l'ingrés podria ser de fins a 141.600.000. D'altra banda, tot i que els preus poden semblar elevats per a alguns conductors, la mesura tindrà un impacte positiu a llarg termini, ja que contribuirà a reduir accidents i millorar la seguretat a les carreteres.
Un impuls per a la seguretat viària
La introducció de la balisa V-16 no només tindrà un impacte econòmic en termes de recaptació, sinó també en la seguretat viària del país. Els dispositius seran una eina essencial per reduir els accidents, especialment en casos d'avaries o emergències en carreteres de visibilitat reduïda. La DGT no ha donat aquests dies quin hauria estat el cost per pagar els accidents qui hi ha hagut per sortir a posar el triangle en una carretera i que un altre vehicle envestís el conductor que surt fora del cotxe a posar el triangle, però la balisa, que té altres dèficits, el que permet és posar un punt de visualització dels vehicles amb avaria o accidentat sense sortir del cotxe. Aquesta circumstància permet millorar la seguretat a les carreteres, millorant la reacció davant situacions d'emergència i reduint els riscos de nous accidents.
