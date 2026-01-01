El primer nadó nascut a l'Hospital d'Igualada és de Guissona
La Korotoumous Diallo Sidibe ha nascut a les 14:05 h de l’1 de gener de 2026, amb un pes de 3.140 grams
Enric Badia/Jordi Morros
La Korotoumous Diallo Sidibe ha estat el primer nadó del 2026 nascut a l’Hospital Universitari d'Igualada. La mare és la Yama, i el pare el Souleymane. Korotoumous Diallo. Ha nascut a les 14:05 h de l’1 de gener de 2026, amb un pes de 3.140 grams, i és de Guissona, població que està vinculada en la sanitat hospitalària al centre d'Igualada.
Des del Consorci Sanitari de l'Anoia, ahir a la tarda van donar "l'enhorabona a la família".
La Sira, de Sant Fruitós de Bages, és el primer nadó de l’any a les comarques centrals. Ha nascut A l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa quan passaven 41 minuts de la mitjanit: a les 00.41. Els seus pares són la Violeta i el Joan, i és el segon fill de la família.
El nou santfruitosenc ha nascut tan sols tres minuts després del primer nadó de l’any a Catalunya. Es tracta de l’Ander, que ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit al Consorci Sanitari del Parc Taulí de Sabadell, on viu la família.
Dins de l'àmbit de Regió7, el segon nadó de l'any és el de la Seu d'Urgell: A 2/4 de 12 del migdia d’aquest dijous ha nascut Eiden David, a a la Fundació Sant Hospital de la capital urllegenca. Els pares són residents a la mateixa població.
Es dona la circumstància que l’any passat el primer nadó també va néixer al Parc Taulí de Sabadell. Farà un any que Nayeli va arribar al món just a la mitjanit. La seva mare es diu Juana i també viu a la capital del Vallès Occidental.
Un minut després de la bagenca Sira, a les 00.42, ha nascut el tercer nadó de l’any. Ha sigut a l’Hospital Santa Caterina de Salt, a Girona, on viu la família de l’Alda Joana. Els seus pares són la Clodia Isabell i el Michel.
