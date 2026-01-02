Un conductor topa contra un arbre a la C-37, a l’altura de Santa Margarida de Montbui
L'accidentat ha resultat il·lès i ha sortit tot sol del vehicle
Un conductor ha patit un accident aquest divendres a la carretera C-37, a l’altura de Santa Margarida de Montbui, a l’Anoia. L'afectat circulava pel quilòmetre 61 quan, per circumstàncies que s’investiguen, ha topat contra un arbre, segons han explicat els Bombers a aquest diari. L’avís per l’accident s'ha rebut a tres quarts de deu del matí. Afortunadament, no ha resultat ferit i ha pogut sortir pel seu propi peu del vehicle. Tanmateix, l’accident ha mobilitzat els serveis d’emergències fins al lloc i ha generat retencions puntuals a la carretera.
Més controls per les festes
Trànsit té en marxa una campanya de controls per prevenir l’accidentalitat durant les festes de Nadal amb la previsió de l'increment de la mobilitat a la carretera. Els controls s’adrecen principalment a prevenir actituds com conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, la velocitat o les distraccions. L’any passat, en la mateixa campanya intensiva de desembre, es van imposar 969 denúncies per alcoholèmia positiva (727 administratives i 242 penals), un 5,8% de les 18.178 proves realitzades. A més, es van detectar 513 positius en drogues dels 1.021 tests efectuats.
