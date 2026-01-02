Els Reis d'Orient arriben en ferrocarril a la Pobla de Claramunt i també visitaran la Molina
Ses Majestats utilitzan el transport públic a diferents poblacions de les línees de FGC
I com a gestors de diferents estacions, Ferrocarrils també organitza arribades i cavalcades en punts de neu
Regió7
Durant la tarda del proper dia 5 de gener, Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran amb Ferrocarrils a diferents estacions de les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla de Segur. A la línia Llobregat-Anoia els Reis arribaran a l’estació de La Pobla de Claramunt a les 18.33 h i des d'aquí iniciaran la cavalcada pel centre de la població
A la línia Barcelona-Vallès, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a l’estació de La Floresta a les 17.33 h, a Sant Quirze a les 18.08 h, a Bellaterra a les 18.04 h i a Mira-Sol a les 18.07 h. Pel que fa a la línia Lleida-La Pobla de Segur, els Reis arribaran a l’estació de Balaguer, a les 17.56 h.
A les Línies Metropolitanes, la nit del 5 al 6 de gener es mantindran els horaris habituals de vigília de festiu, fins a les 2 de la matinada. La línia Lleida-La Pobla mantindrà el 5 de gener els horaris habituals d’un diumenge.
Ses Majestats visiten les estacions de muntanya de Ferrocarrils
Els Reis d’Orient també visitaran les estacions de muntanya d’FGC Turisme. La primera en rebre’ls serà Port Ainé, el 4 de gener. Ses Majestats gaudiran aquell dia d’una jornada festiva, esquiant per l’estació i repartint somriures al Parc Lúdic. A la tarda es farà una xocolatada a la terrassa de l’Hotel de Port Ainé i, tot seguit, s’organitzarà una baixada de torxes.
També el 4 de gener, l’estació de Vallter celebrarà un taller infantil per crear fanalets de Reis, on els més petits de l’estació podran construir i decorar el seu propi fanalet per esperar l’arribada dels Reis Mags. El dilluns 5 de gener, Vallter rebrà la visita del patge reial, que arribarà amb una bústia perquè tots els nens i nenes puguin entregar la seva carta als Reis.
A la resta d’estacions, els Reis hi arribaran el dia 5 de gener. A Vall de Núria, ho faran a partir de les 18.25 h, amb un descens per les pistes amb llum, música i foc. Mitja hora més tard, seran rebuts al santuari, on visitaran la Mare de Déu i rebran les cartes. Abans de l’arribada de Ses Majestats, per amenitzar l’espera, a les 16 h hi haurà una xocolatada a l’edifici de Sant Josep i, a les 17.30 h, un espectacle infantil.
Pel que fa a La Molina, el dia 5 a partir de les 17h, a la Pista Llarga, l'estació oferirà activitats com animació infantil amb malabars i una xocolatada. Cap a les 18.30h, quan comenci a caure la nit, Ses Majestats baixaran per la muntanya acompanyats d'un seguit d'esquiadors amb torxes, il·luminant les pistes en un moment màgic fins a arribar al peu de Pista Llarga, on se celebrarà la recollida de regals.
Per la seva banda, Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Espot Esquí el 5 de gener a la tarda per celebrar la popular baixada de torxes i saludar els nens i nenes que siguin a la base de l’estació. La visita reial culminarà una jornada intensa a Espot Esquí, que aquell dia acollirà la 14a edició de l’Espot Tamarro Raceuna cursa popular, gratuïta i apta per a tots els nivells que transcorre per pista blava. Durant tot el recorregut de l’eslàlom, les persones participants hauran de sortejar les portes i altres sorpreses.
Finalment, l’estació de Boí Taüll donarà també la benvinguda el 5 de gener als Reis d’Orient, que faran acte de presència a l’estació per repartir màgia entre els infants, que es podran fotografiar amb ells i entregar-los la seva carta. L’estació, a més, acollirà avui la visita dels Patges Reials.
