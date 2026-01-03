Anoia
Els voluntaris del refugi d’animals de l’Anoia exigeix la seva readmissió i la dimissió de la direcció
Prop d'un centenar de persones s’han concentrat aquesta dissabte a la tarda a la plaça Cal Font d’Igualada i han alertat que l’expulsió "afecta el benestar físic i emocional dels animals del refugi"
Prop d'un centenar de persones s’han concentrat aquest dissabte a la tarda a la plaça Cal Font d’Igualada per donar suport al voluntariat expulsat del refugi d’animals de l’Anoia i reclamar-ne la readmissió. La mobilització, convocada pel mateix col·lectiu, dona continuïtat al conflicte obert amb la junta directiva de l’Associació Protectora d’Animals de l’Anoia (APAN), fet públic els darrers dies amb protestes, comunicats creuats i acusacions mútues.
Durant l’acte s’ha llegit un manifest en què el voluntariat ha denunciat que la decisió presa per la junta “afecta directament el benestar físic i emocional dels animals del refugi” i que va “completament en contra del que hauria de ser el principal objectiu d’un refugi d’animals”. Les voluntàries han recordat que l’expulsió de tot l’equip es va comunicar “la matinada de Nadal, mitjançant un missatge de WhatsApp”, sense possibilitat de diàleg ni rèplica.
En el manifest, el col·lectiu ha valorat la seva trajectòria al refugi, amb “anys d’implicació en el benestar dels animals”, i les tasques que desenvolupaven de manera regular, com ara “passejar i socialitzar els gossos, acompanyar els gats, netejar espais i fer difusió diària a les xarxes socials per facilitar adopcions”. En aquest sentit, han denunciat que la prohibició de continuar difonent animals en adopció en perfils no oficials ha obligat a aturar l’activitat de comptes com @amicsrefugi, amb més de 37.000 seguidors, fet que, segons alerten, “fa perdre visibilitat als animals i redueix les seves opcions de trobar una família”.
El text, llegit durant la concentració, recull també les principals demandes del voluntariat: “la readmissió de totes les persones voluntàries expulsades el 25 de desembre”, amb la condició que “dimiteixi l’actual direcció de l’associació i s’obri la possibilitat d’acceptar noves candidatures alternatives”. Les voluntàries han insistit que la seva reivindicació “no és personal”, sinó centrada exclusivament en els animals. “Durant anys hem entrat per la porta del refugi amb l’únic objectiu de cuidar-los i estimar-los, de vetllar pel seu benestar”, han expressat.
La posició de la junta
Davant de les acusacions expressades pel voluntariat durant la primera concentració el passat 27 de desembre, la junta actual de l’APAN i membres de l’exjunta van fer públic fa uns dies un comunicat conjunt en què defensen la decisió adoptada i asseguren que “els animals es troben en perfecte estat i la seva atenció està plenament garantida”.
En el text, la direcció atribueix l’origen del conflicte a “un grup de voluntaris/es” que, segons afirmen, “interferia de manera reiterada en la gestió i el funcionament de l’associació”, fins al punt de provocar la dimissió de juntes anteriors. També asseguren que aquestes persones “incomplien reiteradament el contracte de voluntariat” i que, després d’intentar reconduir la situació sense èxit, es va optar per “finalitzar la seva col·laboració per garantir el benestar de l’APAN i dels animals”.
Tot i admetre el malestar generat, el comunicat remarca que “no ens ha quedat més remei” i reafirma que “l’APAN no tancarà el refugi ni deixarà sense atenció, cura i amor als seus animals”. A més, l’exjunta i les fundadores de l’entitat expressen el seu “ple suport a la decisió ferma de la Junta actual de no readmetre aquestes persones” i anuncien que s’obriran noves convocatòries de voluntariat “amb la màxima brevetat”, respectant les normatives de seguretat i benestar animal.
Amb aquesta nova concentració al centre d’Igualada, el voluntariat busca mantenir la pressió social i visibilitzar un conflicte que, segons defensen, continua obert. La junta, per la seva banda, insisteix que no entrarà en “disputes” i que concentrarà tots els esforços en la gestió del centre i l’atenció als animals.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
- Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà