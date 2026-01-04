Cavalcada de Reis
Les escales als balcons tornaran a ser protagonistes de la cavalcada de Reis d’Igualada
Ses Majestats arribaran aquesta tarda al centre de la ciutat en una desfilada única, amb centenars de patges, carrosses artístiques i una zona tranquil·la al passeig Verdaguer
Igualada viurà aquesta tarda un dels moments més esperats de les festes de Nadal amb la celebració de la Cavalcada de Reis, una desfilada que manté intactes els elements que la fan única i reconeguda arreu del país. Es tracta d’una de les cavalcades més antigues de Catalunya, amb orígens documentats a finals del segle XIX.
Els actes començaran a les 17.15 h al passeig Verdaguer, amb el tradicional concert de bandes, i cap a les 18 h Ses Majestats els Reis d’Orient seran rebuts per l’alcalde i les autoritats municipals abans d’iniciar el recorregut pels carrers del centre.
Un tret distintiu: els patges pugen als balcons
La cavalcada igualadina tornarà a oferir una de les seves imatges més icòniques: els patges enfilant-se amb llargues escales fins als balcons per començar a repartir els primers regals mentre la desfilada avança pels carrers del centre, una escena que any rere any emociona infants i adults. El seguici comptarà amb centenars de patges, carrosses artístiques i un gran desplegament de camions carregats de joguines.
Obrint la cavalcada hi desfilarà la carrossa del Patge Faruk, una de les figures més estimades de la tradició igualadina, que ja va arribar a la ciutat el passat 28 de desembre, acompanyat del Nunci i els Heralds, encarregats de donar solemnitat a l’arribada de Ses Majestats. La seva presència reforça el caràcter cerimonial d’una festa amb més d’un segle d’història i profundament arrelada a la ciutat. De fet, aquestes dues darreres figures es van recuperar l’any passat després de dècades sense celebrar-se la Crida.
El recorregut
El seguici iniciarà el seu recorregut un cop finalitzat l’acte institucional i passarà pels principals carrers del centre d’Igualada:
- Passeig Mossèn Jacint Verdaguer
- Rambla Sant Ferran
- Rambla Nova
- Carrer Garcia Fossas
- Plaça de la Creu
- Carrer de l’Argent
- Plaça de l’Ajuntament
- Carrer Santa Maria
- Plaça Pius XII
- Carrer del Roser
- Plaça del Rei
- Carrer Sant Jordi
- Rambla General Vives
- Rambla Sant Isidre
- Rambla Nova
- Carrer Santa Caterina
- Carrer Aurora
- Plaça Cal Font
Zona tranquil·la al passeig Verdaguer
Com en les darreres edicions, la Cavalcada disposarà d’una zona tranquil·la, pensada per a persones amb hipersensibilitat sensorial, TEA, gent gran o famílies que necessitin un entorn més calmat. Aquest espai estarà situat al final del passeig Mossèn Jacint Verdaguer, a l’alçada de l’estació de tren, des d’on es podrà seguir la desfilada amb més serenor.
Un cop finalitzada la desfilada, però, la feina no s’atura: als patges els espera una nit llarga repartint regals a totes les llars de la ciutat, perquè cap infant es quedi sense la màgia de la Nit de Reis.
