Un vehicle perd el control i bolca als Hostalets de Pierola
Els dos ocupants han pogut sortir pel seu prop peu del cotxe, que ha acabat destrossat
Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest migdia a la carretera B-231, als Hostalets de Pierola, després que un vehicle perdés el control i acabés bolcat fora de la via. L’avís s’ha rebut a les 13.48 hores a través del 112.
Els dos ocupants del vehicle han pogut sortir pels seus propis mitjans i han estat atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions de bombers.
