Un vehicle perd el control i bolca als Hostalets de Pierola

Els dos ocupants han pogut sortir pel seu prop peu del cotxe, que ha acabat destrossat

Efectius de bombers treballant en l'accident del vehicle sinistrat

Efectius de bombers treballant en l'accident del vehicle sinistrat / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest migdia a la carretera B-231, als Hostalets de Pierola, després que un vehicle perdés el control i acabés bolcat fora de la via. L’avís s’ha rebut a les 13.48 hores a través del 112.

Els dos ocupants del vehicle han pogut sortir pels seus propis mitjans i han estat atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions de bombers.

