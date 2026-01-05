Dos cotxes xoquen a Piera i un d'ells acaba impactant contra un arbre
Els ocupants del vehicle afectat han pogut sortir pel seu propi peu abans de l’arribada dels serveis d’emergència
Regió7
Piera
Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest migdia a la carretera B-224, al punt quilomètric 7, dins el terme municipal de Piera. El sinistre ha implicat dos turismes, un dels quals ha sortit de la via després d’impactar contra un arbre.
A conseqüència del xoc, el vehicle ha quedat en una posició inestable, fet que ha obligat a la intervenció de dues dotacions d’emergència per assegurar la zona i maniobrar per retirar el cotxe amb seguretat, davant el risc que l’arbre pogués cedir.
Els ocupants del vehicle afectat ja havien pogut sortir pel seu propi peu abans de l’arribada dels serveis d’emergència.
