ANOIA
El fred no frena la Cavalcada de Reis d’Igualada, viscuda amb normalitat i carrers plens
Prop d’un miler de patges, 1.505 paquets i 849 famílies en una desfilada amb novetats a les carrosses i temperatures d’1 a 2 graus
La Cavalcada de Reis d’Igualada s’ha celebrat aquest dilluns amb total normalitat malgrat el fred intens que ha marcat la jornada. La neu caiguda a primera hora del matí ha deixat un paisatge emblanquinat als camps i als entorns de la ciutat, però a l’hora de l’arribada de Ses Majestats els carrers del centre ja eren nets i preparats per acollir un dels moments més esperats de l’any.
En total, prop d’un miler de patges han participat en la Cavalcada i en el dispositiu posterior de repartiment, entre els que pugen als balcons amb llargues escales, els que acompanyen els jeeps, la mainada i els equips logístics. El desplegament compta amb 32 camions i furgonetes, carregats amb 1.505 paquets, que aquesta nit arribaran a 849 famílies d’Igualada.
Els actes han començat al passeig Mossèn Jacint Verdaguer, amb el tradicional concert de bandes i la recepció institucional a Ses Majestats. Una de les formacions musicals convidades, procedent d’Amposta, no ha pogut arribar a Igualada a causa de l’episodi de neu del matí, una incidència que no ha alterat el desenvolupament de l’acte ni el seu to solemne.
Quan el seguici ha arrencat, els termòmetres marcaven entre un i dos graus, una temperatura que no ha impedit que milers de persones omplissin els carrers, ben abrigades amb gorros, bufandes i abrics gruixuts. El fum sortint de la boca a cada respiració ha accentuat un ambient plenament hivernal, convertint la Cavalcada en una autèntica postal de Reis.
En els parlaments previs ha destacat la participació del convidat d’honor d’aquesta edició, Aitor Esteban, president del Partit Nacionalista Basc (EAJ-PNV), que manté vincles familiars amb la ciutat i que enguany ha pogut conèixer de prop la singularitat d’una tradició profundament arrelada a Igualada.
Més llum, nous detalls i caramels renovats
La Cavalcada d’enguany ha incorporat diverses novetats, especialment en l’àmbit visual. S’ha millorat la il·luminació de les carrosses i s’han instal·lat nous focus per reforçar la visibilitat de Ses Majestats durant tot el recorregut. A més, s’ha iniciat un projecte que culminarà l’any vinent per potenciar la simbologia astronòmica que acompanya els Reis d’Orient: Melcior, vinculat al Sol; el Rei Ros, associat a un planeta; i Baltasar, representat per la Lluna, uns elements que guanyaran protagonisme lumínic a la part posterior de les carrosses.
També s’han estrenat nous estendards que precedeixen les carrosses reials, un dels quals presideix enguany la carrossa del Patge Faruk, reforçant el caràcter cerimonial del seguici. Precisament a la carrossa del Patge Faruk hi desfilen també el Nunci Pregoner i els dos Heralds, figures històriques de la Cavalcada igualadina que l’any passat es van recuperar després de més de sis dècades sense sortir. Aquests personatges no havien tornat a formar part del seguici des de 1961, i la seva recuperació reforça la dimensió simbòlica i cerimonial d’una festa amb més d’un segle d’història.
Una altra de les novetats d’aquest any ha estat el nou disseny dels caramels, que feia molts anys que no es renovava. Es manté el caràcter personalitzat, però s’ha optat per un embolcall més lleuger, fabricat amb un material diferent del paper tradicional, pensat per facilitar els llançaments i reduir el pes. A més, s’han incorporat caramels més saludables i, com ja passa des de fa anys, totes les llaminadures són sense gluten i aptes per a persones celíaques.
Un recorregut ple de màgia
La comitiva reial ha recorregut els principals carrers del centre —passeig Mossèn Jacint Verdaguer, Rambla Sant Ferran, Rambla Nova, Garcia Fossas, plaça de la Creu, carrer de l’Argent, plaça de l’Ajuntament, Santa Maria, plaça Pius XII, carrer del Roser, plaça del Rei, Sant Jordi, rambles General Vives i Sant Isidre, Santa Caterina, Aurora i plaça Cal Font— entre carrosses artístiques, camions carregats de joguines i un ampli desplegament humà.
Un any més, Igualada ha ofert una de les imatges més icòniques de la Nit de Reis: els patges enfilant-se pels balcons amb llargues escales per començar a repartir els primers regals mentre la cavalcada avançava. Una escena repetida entre aplaudiments i mirades emocionades d’infants i adults.
La carrossa del Patge Faruk ha obert el seguici i, com en les darreres edicions, s’ha mantingut la zona tranquil·la al passeig Verdaguer, pensada per a persones amb hipersensibilitat sensorial, TEA, gent gran o famílies que necessiten viure la desfilada en un entorn més calmat.
Ara, un cop finalitzada la Cavalcada, la màgia continua lluny dels focus. Als patges els espera la nit més llarga de l’any, repartint regals casa per casa perquè, quan arribi el matí, cap infant d’Igualada es desperti sense la màgia dels Reis d’Orient.
