Igualada es lleva amb neu en plena vigília de la nit de Reis
La nevada és feble però persistent i obliga a activar el Pla d’Actuació Municipal; es demana evitar desplaçaments innecessaris mentre la ciutat funciona amb normalitat
Igualada s’ha despertat aquest dilluns amb els primers flocs de neu de la temporada, coincidint amb la vigília de la nit de Reis. La borrasca Francis ha deixat una nevada feble però continuada a la capital de l’Anoia, que ha enfarinat teulades, voreres i vehicles estacionats, sobretot a primera hora del matí. A mig matí, la precipitació continuava de manera intermitent.
La neu no ha quallat de manera generalitzada als punts més baixos de la ciutat, però sí que ha estat visible en superfícies fredes i en alguns trams amb pendent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la cota de neu s’ha situat prou baixa per permetre la presència de flocs a la conca d’Òdena, sense acumular gruixos destacables a l’interior del nucli urbà.
Pla de nevades activat des de la matinada
Davant l’episodi, l’Ajuntament d’Igualada ha activat el Pla d’Actuació Municipal per nevades en fase d’alerta. Els operatius municipals treballen des de la matinada escampant sal a la via pública, especialment als carrers amb més desnivell i a l’entorn dels centres sanitaris.
Des del consistori es demana a la ciutadania que limiti la mobilitat als desplaçaments estrictament necessaris, tot i que la ciutat funciona amb normalitat i no s’han registrat incidències destacables.
Recomanacions de seguretat i talls preventius
La Policia Local d’Igualada ha reforçat el dispositiu per detectar possibles afectacions en la mobilitat i insisteix a extremar la precaució mentre duri l’episodi de neu. També recomana seguir l’evolució meteorològica, informar-se de l’estat del trànsit i obeir la senyalització i les indicacions dels cossos d’emergències.
Com a mesura preventiva, l’Ajuntament ha informat del tancament temporal de la passera de Vallbona i del pont de Fàtima, i recomana utilitzar recorreguts alternatius. A més, s’han prohibit puntualment la circulació en alguns carrers de la ciutat a causa de la neu. En concret, el passatge Colomer, en el tram comprès entre el passeig Verdaguer i la carretera de Manresa, i el carrer Santa Caterina, entre el carrer Carme Verdaguer i el passeig Verdaguer, han quedat tancats al trànsit per motius de seguretat.
La cavalcada, pendent de l’evolució del temps
Pel que fa a la cavalcada de Reis, una de les cites més esperades de l’any, de moment es manté tal com estava prevista. Segons ha informat la Comissió de Reis, no s’ha pres cap decisió de modificació o suspensió, tot i que es continuarà pendent de l’evolució de la nevada al llarg del dia.
La neu, tot i ser discreta, ha deixat una imatge poc habitual a Igualada en la vigília de Reis, en una jornada marcada per la prudència i l’atenció a l’evolució meteorològica.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil