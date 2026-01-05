Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor als 91 anys el periodista d'Igualada Joan Armengol, entrevistador de grans figures com Nelson Mandela o Josep Pla

Va iniciar els seus primers passos a Ràdio Joventut, a Igualada, on va ser l'encarregat de pronunciar la locució inaugural, el gener del 1950

El periodista i locutor Joan Armengol en una imatge d'arxiu

El periodista i locutor Joan Armengol en una imatge d'arxiu / Aj Igualada

Igualada

El periodista radiofònic i televisiu Joan Armengol, que al llarg de la seva trajectòria professional va entrevistar figures de renom mundial del segle XX, des de Fidel Castro, Richard Nixon o Grace Kelly a Orson Welles i Gabriel García Márquez, ha mort aquest diumenge als 91 anys a Barcelona.

Nascut a Igualada el 1934, va treballar a Ràdio Barcelona i RTVE, va col·laborar en mitjans escrits com El Correo Catalán i, al final de la seva carrera, a Ràdio Estel, segons que informa el Col·legi de Periodistes, que ha mostrat el seu pesar a la família, amics i companys del comunicador. Amb quinze anys, Joan Armengol va iniciar els seus primers passos a Ràdio Joventut, a Igualada, on va ser l'encarregat de pronunciar la locució inaugural, el gener del 1950.

Després d'acabar el servei militar, i de retorn a Catalunya, es va incorporar el 1957 a Ràdio Barcelona com a guionista de Bobby Deglané i, posteriorment, va ser molt conegut per les seves múltiples entrevistes, prop de 60.000, a grans personalitats del segle XX.

A peu de pista, a l'aeroport, es va fer popular per la pregunta amb què iniciava les seves entrevistes: "motiu i abast de la seva visita?". Altres dels seus entrevistats van ser Casius Clay, Dalai Lama, Nelson Mandela o Josep Pla, entre molts d'altres.

El 2020, la 25a edició dels Premis Ciutat d'Igualada van distingir la figura del periodista amb el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada. Armengol no va ser present a l'acte, però va fer unes reflexions que es van veure en un vídeo.

La capella ardent estarà oberta en el tanatori barceloní Sancho d'Àvila des d'aquest dilluns a les 15 hores fins al dimarts poc abans de les 10.45, hora del funeral en el mateix lloc.

