Mor als 91 anys el periodista d'Igualada Joan Armengol, entrevistador de grans figures com Nelson Mandela o Josep Pla
Va iniciar els seus primers passos a Ràdio Joventut, a Igualada, on va ser l'encarregat de pronunciar la locució inaugural, el gener del 1950
EFE
El periodista radiofònic i televisiu Joan Armengol, que al llarg de la seva trajectòria professional va entrevistar figures de renom mundial del segle XX, des de Fidel Castro, Richard Nixon o Grace Kelly a Orson Welles i Gabriel García Márquez, ha mort aquest diumenge als 91 anys a Barcelona.
Nascut a Igualada el 1934, va treballar a Ràdio Barcelona i RTVE, va col·laborar en mitjans escrits com El Correo Catalán i, al final de la seva carrera, a Ràdio Estel, segons que informa el Col·legi de Periodistes, que ha mostrat el seu pesar a la família, amics i companys del comunicador. Amb quinze anys, Joan Armengol va iniciar els seus primers passos a Ràdio Joventut, a Igualada, on va ser l'encarregat de pronunciar la locució inaugural, el gener del 1950.
Després d'acabar el servei militar, i de retorn a Catalunya, es va incorporar el 1957 a Ràdio Barcelona com a guionista de Bobby Deglané i, posteriorment, va ser molt conegut per les seves múltiples entrevistes, prop de 60.000, a grans personalitats del segle XX.
A peu de pista, a l'aeroport, es va fer popular per la pregunta amb què iniciava les seves entrevistes: "motiu i abast de la seva visita?". Altres dels seus entrevistats van ser Casius Clay, Dalai Lama, Nelson Mandela o Josep Pla, entre molts d'altres.
El 2020, la 25a edició dels Premis Ciutat d'Igualada van distingir la figura del periodista amb el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada. Armengol no va ser present a l'acte, però va fer unes reflexions que es van veure en un vídeo.
La capella ardent estarà oberta en el tanatori barceloní Sancho d'Àvila des d'aquest dilluns a les 15 hores fins al dimarts poc abans de les 10.45, hora del funeral en el mateix lloc.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil