Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència "tenien la porta sense tancar, però va forta"
La instal·lació va fer el seu paper en un aterratge d'emergència dissabte passat, però no té servei 24 hores al dia
A l'estiu s'hi va instal·lar una tanca perimetral a petició dels Bombers, per protegir els seus aparells
Miti Vendrell
Els aeròdroms estan preparats per rebre qualsevol aeronau en cas de necessitat i això és el que va fer una aeronau que volava des de França i que es va haver d'aturar a Igualada per problemes de vol. Quan els ocupants van haver completat tota l'operació d'emergència es van trobar amb un problema: no podien sortir de la instal·lació. El recinte està completament tancat i els que viatjaven a l'avioneta no van trobar com obrir la porta. Responsables de la instal·lació han explicat que la porta no queda tancada, però sí que requereix força per poder-la obrir. En tot cas, al costat de la porta, hi ha un rètol amb el número d'emergència, que és on es van adreçar les persones que havien abandonat l'aeronau i havien quedat tancades. Els bombers van fer que els viatgers saltessin la tanca.
L’aterratge de l'avioneta procedent de França a l’aeròdrom d’Igualada-Òdena, aquest dissabte, i la impossibilitat dels seus ocupants de sortir del recinte fins a la intervenció dels Bombers, ha generat sorpresa entre els veïns. Tanmateix, segons explica Carlos De Albert, president del Club de Vol a Vela d’Igualada-Òdena i també de l’entitat Sillas Voladoras, la tanca és una mesura recent. El fet que els ocupants no poguessin sortir de l’aeròdrom estaria relacionat amb la instal·lació d'aquesta protecció, amb la seva porta d'accés. “La porta no va amb clau, però va dura i s’ha de fer força per obrir-la. S’hauria d’haver pogut obrir, però”, indica De Albert.
“L’anècdota és que no poguessin sortir. Normalment, es pot entrar i sortir sense problema”, assegura De Albert. L’aeròdrom, explica, està dissenyat per a l’activitat habitual dels clubs i operadors que hi treballen, però també perquè qualsevol aeronau hi pugui aterrar si ho necessita, encara que no sigui un vol previst. No hi ha, però, una vigilància les 24 hores del dia.
Un espai pensat per garantir la seguretat
Tal com recorda el president del Club de Vol, tots els aeròdroms estan concebuts com a punts segurs per a aterratges d’emergència. “Sempre és millor aterrar en un aeròdrom que no pas enmig d’un camp, on pots fer-te mal o trencar l’avioneta”, assenyala. En aquest sentit, l’aeròdrom d’Igualada-Òdena disposa d’una pista asfaltada de 900 metres, amb amplada i marges de seguretat que compleixen la normativa vigent, així com espais laterals preparats per facilitar una maniobra segura.
De Albert subratlla que els pilots tenen la responsabilitat de conèixer prèviament els aeròdroms que poden trobar-se durant la ruta. “Quan voles, portes mapes on consten tots els aeròdroms del voltant. Tots els pilots saben que aquí hi ha l’aeròdrom LEIG, en coneixen la llargada de pista, l’amplada i els circuits de vol”, explica.
Meteorologia canviant i caiguda del dia
Pel que fa als motius de l’aterratge, De Albert explica que ell no pot saber amb certesa què el va provocar, però apunta que és habitual que els pilots decideixin aterrar quan hi ha canvis sobtats de la meteorologia o quan es fa fosc. “A vegades, vas volant i et trobes núvols baixos o canvia la previsió i no et pots orientar. Si se’ls feia de nit, el més sensat era aterrar en un aeròdrom proper”, comenta.
En aquest sentit, remarca que no sempre es tracta d’una avaria. “Les aeronaus, en general, no acostumen a tenir problemes mecànics d’aterratge; quan n’hi ha de greus, sovint acaben en accident”, afegeix.
Un fet poc habitual, però no excepcional
Tot i que no és freqüent, De Albert explica que no és estrany que aeronaus d’altres països aterrin puntualment a Igualada-Òdena. “A vegades ve un avió de l’estranger, aterra, demana un taxi i l’endemà torna a enlairar-se”, relata.
El president del Club de Vol, entitat fundada l’any 1965 i primer club instal·lat a l’aeròdrom, conclou que l’episodi s’ha de llegir amb normalitat: “L’aeròdrom està fet perquè hi operi la gent que hi és habitualment, però està preparat perquè hi pugui aterrar qualsevol aeronau quan ho necessita. En aquest sentit, tot va funcionar com tocava”.
