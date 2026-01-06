Fred intens i sol d’hivern en una Fira de Reis molt concorreguda a Igualada
La nevada d’ahir i la sensació tèrmica gèlida no han impedit que centenars de persones omplissin des de primera hora el Passeig Verdaguer i el Mercat d’Antiguitats
La Fira de Reis d’Igualada ha tornat a demostrar aquest dimarts el seu poder de convocatòria en un matí marcat pel fred intens i una sensació tèrmica especialment gèlida, encara present després de la nevada d’ahir. Tot i això, el sol d’hivern, persistent, però agraït, ha ajudat a fer més suportable la jornada i ha animat molta gent a acostar-s’hi des de primera hora.
Des de primera hora del matí, el Passeig Verdaguer s’ha transformat en una rambla comercial efímera amb més de 200 parades de productes agrícoles, planter, alimentació i artesania. Agricultors, pagesos i visitants han omplert l’espai buscant els primers planters de l’any, productes de proximitat o simplement passejant entre parades, ben abrigats, però amb l’ambient animat que caracteritza la cita.
Entre el públic, no hi han faltat famílies passejant amb el tortell de Reis sota el braç, en una imatge ja clàssica de la jornada. Fer la volta a la fira abans del dinar de Reis continua sent, per a molts igualadins, un costum arrelat que combina tradició, passeig i trobada social.
Paral·lelament, el Parc de l’Estació Vella ha acollit el Mercat d’Antiguitats, amb una vuitantena de brocanters i col·leccionistes. L’espai ha registrat també una bona afluència, sobretot a mesura que el sol ha anat guanyant protagonisme i suavitzant, lleument, les baixes temperatures.
La Fira de Reis, que arriba a la 73a edició de la seva etapa moderna, continua consolidant-se com una de les cites comercials i populars més arrelades del calendari igualadí. Ni el fred ni la neu han frenat una tradició que any rere any converteix la ciutat en punt de trobada de veïns i visitants de tota la comarca.
