Àuria ofereix una segona formació en magatzem per a persones amb discapacitat dins el programa SIOAS a Igualada
La formació, que començarà el 26 de gener de 2026 a Igualada, inclou 105 hores tècniques i 60 hores de pràctiques en empresa
Regió7
El Servei d'Inserció Especialitzada (SIE) d'Àuria impulsa una segona formació d'operari de magatzem amb carnet de carretoner adreçada a persones amb discapacitat o amb problemàtica derivada de la salut mental. El curs s'iniciarà el 26 de gener de 2026 i finalitzarà el 23 de febrer del mateix any. La formació tindrà lloc a Igualada, en horari de matins, de 9 del matí a 2 del migdia.
La iniciativa forma part del Programa SIOAS 2025 (Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de persones amb discapacitat o trastorns de salut mental), subvencionat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. En total, la formació comprèn 105 hores tècniques i 60 hores de pràctiques no laborals en empreses del territori.
Els continguts inclouen, entre altres, l’obtenció del carnet de carretoner, coneixements en gestió de magatzems (SGA), treball amb PDA i inventaris, impressió d’etiquetes, manipulació d’aliments i un mòdul d’apoderament i gestió emocional.
Montse Bartrolí, tècnica del SIE i responsable de la formació explica que aquest curs "no només ofereix una formació pràctica i adaptada a la realitat laboral del sector logístic, sinó que també reforça les competències transversals de les persones participants per millorar-ne l'ocupabilitat."
Les persones interessades han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i complir algun dels requisits següents: tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33 %, una incapacitat laboral reconeguda per l’INSS, o estar vinculades a serveis de salut mental.
Les derivacions o sol·licituds d’informació es poden fer directament a Montse Bartrolí, a través del correu montsebartroli@auria.org o del telèfon 678 29 59 29 (també per WhatsApp).
