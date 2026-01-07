Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Loteria del NenCavalcada de ReisLes fotos de la Cavalcada de ManresaBorrasca FrancisAterratge d'emergència a Igualada
instagramlinkedin

Demanen 14 anys de presó a un igualadí per agredir sexualment a un menor trans

L'acusat, un home que en el moment dels fets tenia 39 anys, va abusar del noi de 16 anys en un edifici abandonat de la capital anoienca

El judici se celebrarà el 13 de gener a l'Audiència de Barcelona

El judici se celebrarà el 13 de gener a l'Audiència de Barcelona / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

La Fiscalia demana 14 anys de presó per a un veí d'Igualada que va agredir sexualment a un noi trans de 16 anys. Els fets van tenir lloc l'abril de 2021 en un edifici abandonat de la capital anoienca. L'acusat, que llavors tenia 39 anys, va quedar amb el menor "per parlar", però un cop es van trobar va acabar abusant d'ell. Tot i la seva negativa, l'agressió va arribar fins a tal punt que, per l'alt nivell d'ansietat, va acabar perdent la consciència.

Com relata l'escrit d'acusació, quan el menor va recuperar el coneixement, l'home continuava abusant d'ell. Finalment, va aconseguir desempallegar-se'n i va escapar corrent de l'edifici per demanar ajuda.

Tots dos ja es coneixien prèviament i, de fet, per això van quedar. A banda, al processat no li consten antecedents penals previs.

Per aquests fets, que constitueixen un delicte d'agressió sexual, la Fiscalia proposa a l'acusat una condemna de 14 anys de presó i la prohibició de comunicar-se i apropar-se a la víctima a una distància inferior a 1.000 metres durant els pròxims 24 anys. En termes de responsabilitat civil, l'acusat també haurà d'indemnitzar el menor amb 11.000 euros pels danys morals causats.

Aquest cas va ser instruït inicialment pel Jutjat d'instrucció núm. 1 d'Igualada i el judici tindrà lloc el pròxim dimarts 13 de gener a l'Audiència Provincial de Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
  2. Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
  3. Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
  4. Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
  5. Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
  6. Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
  7. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  8. Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026

El jutge Puente denega l’autorització perquè Ábalos assisteixi a la comissió Koldo al Senat com va demanar el PP

El jutge Puente denega l’autorització perquè Ábalos assisteixi a la comissió Koldo al Senat com va demanar el PP

ERC assegura que amb el nou model de finançament Catalunya rebrà entre 4.000 i 5.000 milions d’euros més

ERC assegura que amb el nou model de finançament Catalunya rebrà entre 4.000 i 5.000 milions d’euros més

Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys

Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys

Cardona construirà sis nous habitatges a Cal Muntada i rehabilitarà diversos pisos municipals

Cardona construirà sis nous habitatges a Cal Muntada i rehabilitarà diversos pisos municipals

La Catalunya central arriba als -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys

La Catalunya central arriba als -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys

Manresa perd una institució: Mossèn Estanislau Corrons rector de la parròquia de Crist Rei 23 anys

Manresa perd una institució: Mossèn Estanislau Corrons rector de la parròquia de Crist Rei 23 anys

El jutge obre judici oral contra Errejón per la presumpta agressió sexual a Elisa Mouliaá

El jutge obre judici oral contra Errejón per la presumpta agressió sexual a Elisa Mouliaá

Demanen 14 anys de presó a un igualadí per agredir sexualment a un menor trans

Demanen 14 anys de presó a un igualadí per agredir sexualment a un menor trans
Tracking Pixel Contents