Demanen 14 anys de presó a un igualadí per agredir sexualment a un menor trans
L'acusat, un home que en el moment dels fets tenia 39 anys, va abusar del noi de 16 anys en un edifici abandonat de la capital anoienca
La Fiscalia demana 14 anys de presó per a un veí d'Igualada que va agredir sexualment a un noi trans de 16 anys. Els fets van tenir lloc l'abril de 2021 en un edifici abandonat de la capital anoienca. L'acusat, que llavors tenia 39 anys, va quedar amb el menor "per parlar", però un cop es van trobar va acabar abusant d'ell. Tot i la seva negativa, l'agressió va arribar fins a tal punt que, per l'alt nivell d'ansietat, va acabar perdent la consciència.
Com relata l'escrit d'acusació, quan el menor va recuperar el coneixement, l'home continuava abusant d'ell. Finalment, va aconseguir desempallegar-se'n i va escapar corrent de l'edifici per demanar ajuda.
Tots dos ja es coneixien prèviament i, de fet, per això van quedar. A banda, al processat no li consten antecedents penals previs.
Per aquests fets, que constitueixen un delicte d'agressió sexual, la Fiscalia proposa a l'acusat una condemna de 14 anys de presó i la prohibició de comunicar-se i apropar-se a la víctima a una distància inferior a 1.000 metres durant els pròxims 24 anys. En termes de responsabilitat civil, l'acusat també haurà d'indemnitzar el menor amb 11.000 euros pels danys morals causats.
Aquest cas va ser instruït inicialment pel Jutjat d'instrucció núm. 1 d'Igualada i el judici tindrà lloc el pròxim dimarts 13 de gener a l'Audiència Provincial de Barcelona.
