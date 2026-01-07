Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Pastorets d’Igualada tanquen temporada amb dos convidats de luxe: Marc Tarrida Aribau i Biel Rossell faran de Lluquet i Rovelló

Els actors igualadins Marc Tarrida Aribau i Biel Rossell Pelfort interpretaran els dos personatges en l’última funció d’aquest diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

Marc Tarrida Aribau i Biel Rossell Pelfort interpretaran Lluquet i Rovelló en la darrera funció dels Pastorets d’Igualada

Marc Tarrida Aribau i Biel Rossell Pelfort interpretaran Lluquet i Rovelló en la darrera funció dels Pastorets d’Igualada / ARXIU PARTICULAR

Miti Vendrell

Igualada

Els Pastorets d’Igualada posaran punt final a la temporada aquest diumenge 11 de gener amb l’última representació al Teatre Municipal l’Ateneu, que comptarà amb un atractiu especial: els papers de Lluquet i Rovelló aniran a càrrec de dos actors igualadins, Marc Tarrida Aribau i Biel Rossell Pelfort.

La darrera funció vol esdevenir una celebració del talent local i del paper dels Pastorets com a planter escènic, en una producció que any rere any mobilitza prop d’un centenar de participants entre actors, equip tècnic i artístic.

Marc Tarrida Aribau, graduat a l’Institut del Teatre, és un dels actors igualadins amb una trajectòria més consolidada dins l’escena contemporània catalana. Ha treballat en produccions destacades al Teatre Lliure com El quadern daurat, Set nenes jueves o Els criminals, sota la direcció de Carlota Subirós i Jordi Prat i Coll. És creador i integrant de la companyia Dúo Fàcil, amb la qual ha portat a escena espectacles com Y me morí, Bollywood, Bombay, Barcelona, La revolució de les 4 idees o Observin aquests fills de puta. En l’àmbit audiovisual, ha participat a la sèrie Com si fos ahir i actualment és un dels protagonistes de Ets i uts, una producció de 3Cat centrada en la llengua catalana que combina divulgació i ficció.

Per la seva banda, Biel Rossell Pelfort, format inicialment a Igualada i posteriorment a l’estudi Laura Jou, va debutar com a protagonista al cinema amb La vida sense la Sara Amat. Des d’aleshores ha desenvolupat una sòlida trajectòria audiovisual, amb participacions en sèries com Cucut, Jo Mai Mai i La Mesías, producció de Movistar+ que li va valer una nominació als Premis Feroz. Paral·lelament, ha mantingut una presència constant als escenaris, amb muntatges com La festa i Amnèsia al Teatre Nacional de Catalunya, i té pendent d’estrena la sèrie Zoomers per a Prime Video, on interpreta el paper principal.

La representació d’aquest diumenge serà l’última oportunitat per veure Els Pastorets d’Igualada aquesta temporada, una proposta que combina tradició, renovació escènica i un fort arrelament a la ciutat, i que tanca el Nadal amb una clara aposta pel talent de casa.

