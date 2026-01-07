Igualada modernitza el sistema de càmeres de control d’accés a les zones de trànsit restringit
L’Ajuntament ha anunciat aquest dimecres l’actualització de 17 càmeres, que s’integren al sistema de videovigilància de la Policia Local
L’Ajuntament d’Igualada ha anunciat aquest dimecres al matí una actualització del sistema de càmeres de control d’accés a les zones de vianants de la ciutat, una actuació que respon a un doble objectiu: millorar la mobilitat al centre i reforçar la seguretat ciutadana.
El regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, Miquel Vives, ha explicat que el sistema, implantat fa anys per limitar el trànsit de vehicles en àmbits restringits, “funciona correctament, però requeria una posada al dia tecnològica”. La renovació incorpora càmeres d’última generació i un nou programari de gestió, que permet una administració més eficient dels accessos a les illes de vianants.
Segons ha detallat Vives, l’actualització és totalment transparent per als veïns i usuaris, que no hauran de fer cap tràmit ni notaran canvis en el seu dia a dia. Les autoritzacions vigents s’han traspassat automàticament al nou sistema.
La millora tecnològica permet també reduir errades puntuals en la lectura de matrícules, que en el passat havien pogut generar sancions incorrectes, així com obtenir dades més fiables sobre el nombre de vehicles que accedeixen a cada zona i en quins moments.
Integració amb la videovigilància urbana
La renovació de les càmeres de control d’accés s’integra dins el conjunt del sistema de videovigilància urbana de la ciutat. Igualada disposa de més d’un centenar de càmeres repartides en diferents punts i accessos, totes elles connectades amb la Policia Local.
Gràcies al nou programari, les càmeres de mobilitat passen a formar part de la plataforma policial, fet que permet als agents visualitzar les imatges en temps real des de la sala de control, modernitzada fa aproximadament un any i mig.
17 punts actualitzats al centre
En total, s’estan actualitzant 17 càmeres situades en diferents punts del centre i de les zones de vianants, com el nucli antic, Cal Font, l’avinguda d’Andorra o el carrer de Carles Riba, entre d’altres.
Segons el consistori, es tracta d’un sistema que ja va demostrar la seva utilitat en moments com la pandèmia i que ara fa un pas endavant amb tecnologia més fiable i eficient, tant per a la gestió de la mobilitat com per a la seguretat ciutadana.
