Igualada ofereix xerrades d'orientació educativa "Buscant el nord" per a joves i famílies
L'Ajuntament de la capital de l'Anoia ha creat el Mapa de Recursos 0-24 anys, una eina que facilita l'accés a la informació sobre serveis municipals per a infants i joves
Regió7
Aquest gener, noves xerrades d’orientació educativa de “Buscant el Nord” per famílies i estudiants. Els pròxims dimarts 13 i 20 de gener es duran a terme dues noves edicions de les xerrades “Buscant el Nord” dirigides a joves i famílies amb l’objectiu de complementar el servei d’orientació educativa que es realitza durant el curs des del departament de Joventut a la Kaserna.
Com cada any, en uns mesos començarà el període de preinscripció als estudis postobligatoris i això vol dir que els estudiants han d’escollir com volen enfocar el seu futur acadèmic. La programació està composta per xerrades i per visites guiades a alguns centres educatius de la ciutat durant els mesos de gener a març. Les xerrades són gratuïtes requereixen inscripció prèvia a través del web del departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada .
D’altra banda, amb l’objectiu d’acostar a infants, joves i les seves famílies tots els recursos municipals disponibles a la ciutat d’Igualada, s’ha creat el Mapa de Recursos 0–24 anys. Aquest mapa recull, de manera ordenada i accessible, recursos adreçats a la franja d’edat de 0 a 24 anys de diferents àmbits, com ara la salut, l’esport, l’ensenyament, el lleure i altres serveis d’interès. L’eina vol facilitar l’accés a la informació i millorar el coneixement dels serveis existents a la ciutat.
El mapa es pot consultar a través del web municipal d’Educació.
