Més de 80 joves participen a la jornada “Tió en Acció Anoia” a La Torre de Claramunt
La jornada va incloure sessions d'escalfament, tallers de circ i un circuit inflable, a més de dinar i sorteigs
Regió7
El passat dimarts 23 de desembre es va celebrar una nova edició del “Tió en Acció Anoia”, una jornada esportiva i de lleure adreçada a joves de la comarca, al Pavelló Poliesportiu de Vinçó de La Torre de Claramunt. L’activitat, impulsada per la Comissió Comarcal d’Esports i de Lleure amb el suport del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia, va aplegar més de 80 infants i joves de diversos municipis de l’Anoia.
La jornada tenia per objectiu fomentar l’activitat física i la convivència entre joves, oferint-los l’oportunitat de descobrir noves disciplines esportives en un entorn lúdic, inclusiu i participatiu. La proposta es va iniciar amb una presentació i una sessió d’escalfament col·lectiu a càrrec de Cos i Natura, amb l’objectiu d’activar el cos i generar cohesió entre les persones participants.
Al llarg del matí, les i els joves van poder gaudir de diferents tastets d’activitats que combinaven esport, diversió i treball en equip, com el cal·listènia (Cos i Natura), els tallers de circ (Miu Miu) i un circuit inflable d’obstacles jump race (Xous).
El dinar de carmanyola va ser també un dels moments més destacats de la jornada, amb dinamització de jocs, música, sortejos, premis i obsequis, afavorint el vincle i la convivència entre joves de diferents municipis de la comarca.
