Els Tres Tombs tornen a Igualada del 16 al 18 de gener amb una tradició que suma 204 anys d’història
La festa de Sant Antoni Abat se celebrarà del 16 al 18 de gener amb una participació similar als darrers anys i una aposta clara pel patrimoni i el benestar animal
Igualada es prepara per viure, del 16 al 18 de gener, una nova edició dels Tres Tombs, la festa de Sant Antoni Abat organitzada per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Enguany, la celebració arriba al 204è aniversari, celebrat de manera ininterrompuda. Els actes centrals es concentraran en tres dies amb una programació que combina solemnitat religiosa, cultura popular i exhibició patrimonial.
La presentació de la festa, feta a l’Ajuntament, va posar l’accent en la continuïtat d’una tradició profundament arrelada a la ciutat. El regidor Miquel Vives va felicitar la junta del Gremi “per la preservació i el manteniment d’aquesta tradició” i va reafirmar el compromís municipal amb els Tres Tombs, un suport que, segons va explicar, també es visualitza amb la presència destacada de les banderes gremials a l’entrada de l’Ajuntament.
Abans dels dies centrals a Igualada, el Gremi presentarà aquest cap de setmana la festa a Constantí, en l’acte conjunt dels Tres Tombs que se celebra a nivell de país. A més, l’entitat participarà també en altres celebracions arreu de Catalunya, com les de Martorell i Cerdanyola.
Els actes a Igualada s’obriran divendres 16 de gener amb el tradicional repic de campanes i la presentació oficial de les festes al Saló de Plens, on es proclamaran els banderers d’enguany: Pere Segura i Llopart, com a portador de la bandera petita, i Ramon Fontanilles i Riello, com a portador de la bandera gran. La pubilla serà Mariona Vidal i Vilarmau, acompanyada de les seves dames d’honor.
El dissabte 17 de gener, a les 11 del matí, tindrà lloc l’ofici solemne en honor a Sant Antoni Abat a la Basílica de Santa Maria, amb l’anada i la tornada de les banderes als domicilis dels banderers, acompanyades de la Banda de Música d’Igualada, els trabucaires i el Ball de Bastons. A la tarda, els carrers de la ciutat acolliran la cercavila nocturna, una de les imatges més emblemàtiques dels Tres Tombs.
Mateixa participació i prioritat pel benestar animal
El diumenge 18, dia central dels Tres Tombs, la participació serà similar a la dels darrers anys. El vicepresident del Gremi, Gerard Paradell, va explicar que la coincidència amb la celebració dels Tres Tombs en una desena de municipis catalans dificulta incrementar el nombre de participants. “És difícil créixer en quantitat, però prioritzem la qualitat de la festa i el benestar dels animals”, va remarcar, tot destacant els controls veterinaris i la revisió de la documentació sanitària dels cavalls.
Pel que fa a l’organització, enguany hi haurà un canvi d’ubicació en la concentració prèvia dels participants. Per motius logístics, l’esmorzar i la recollida d’acreditacions es faran a l’antic Escorxador, i no al Rec com en edicions anteriors.
Les inscripcions per participar-hi continuen obertes fins al 15 de gener, i s’han de formalitzar a través del web del Gremi.
Un patrimoni de carruatges singular
Un dels grans atractius dels Tres Tombs d’Igualada és el patrimoni de carruatges del Gremi, amb una trentena de peces pròpies. Enguany, com a novetat, es podrà veure un carro carregat de pa, en homenatge a l’ofici de forner, així com altres carruatges que evoquen oficis avui desapareguts, com el carro del suc, recuperat l’any passat. També hi haurà participació forana, amb presència de carruatges i animals procedents de municipis com Anglesola, Reus, Martorell o Castellbisbal.
La programació es completa amb el concurs de fotografia i el concurs de dibuix per a les escoles, activitats molt participades que ajuden a mantenir viva la tradició entre les noves generacions.
