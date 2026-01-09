Emprenedoria cultural
Del còmic llegit al còmic col·leccionat: dos igualadins impulsen un marketplace europeu
El món del còmic viu un moment de creixement sostingut, també a Catalunya, amb més lectors i nous col·leccionistes
MarketComic neix des d’Igualada per cobrir el buit d’un espai digital especialitzat i amb vocació europea
Un nen de set anys s’atura davant d’un estand ple de còmics. No mira pantalles, no busca cromos digitals ni videojocs. Pregunta pels números, pels dibuixos, per les històries. Sap què vol. L’escena no és excepcional, asseguren, sinó cada cop més habitual. I és una de les imatges que explica per què el còmic —lluny de desaparèixer— viu un moment de retorn silenciós però constant, també entre les noves generacions.
Aquest és el punt de partida de MarketComic, el primer marketplace europeu especialitzat en còmic de col·leccionisme, impulsat per dos igualadins que han decidit professionalitzar un sector que, paradoxalment, creixia sense tenir un espai propi. Al darrere del projecte hi ha Albert Triviño Morón (34 anys) i Aitor Copoví Trallero (37 anys), amics de fa anys i col·leccionistes “de gairebé tota la vida”.
“El col·leccionisme sovint es malinterpreta”, apunta Copoví. “Pot anar d’un adhesiu a una moneda, d’un segell a una carta. En el nostre cas, parlem de còmic, i aquí hi ha una afició molt més gran del que sembla”. A Catalunya, remarquen, la lectura de còmic és elevada, especialment entre infants i joves, amb el manga guanyant pes però sense fer desaparèixer els clàssics.
A Europa, les cartes col·leccionables tenen plataformes consolidades; els productes de segona mà, també. El còmic, en canvi, continuava sense un espai especialitzat. “Com a col·leccionista vaig veure clar que no existia cap plataforma pensada per al còmic. Era una necessitat evident”, resumeix Triviño.
Un buit evident
La intuïció va acabar de prendre forma quan Copoví, amb experiència com a venedor a Cardmarket, s’hi va sumar. “Treballant amb cartes veia clar que el model funcionava, però que el còmic no tenia el seu lloc”, explica. El resultat és una plataforma híbrida que combina la proximitat d’un Wallapop, l’abast d’un eBay i l’especialització d’un mercat professional, però aplicada exclusivament al còmic.
MarketComic incorpora sistemes de seguretat com el bloqueig de fons (escrow) —els diners només s’alliberen quan el comprador valida el producte—, enviaments assegurats i una base de dades que facilita la publicació de peces amb imatges i preus. “La idea és protegir tant el comprador com el venedor”, resumeix Triviño.
El valor del còmic va molt més enllà del paper. En el món del col·leccionisme, l’estat de conservació és clau. Aquí entren en joc les certificacions, que puntuen cada exemplar del 0 al 10 i determinen quantes còpies similars existeixen al món. “Com millor conservat està, més alta és la nota i, per tant, més alt el preu”, explica Copoví.
Les xifres poden ser difícils d’imaginar: fa poc, un número 1 de Superman es va vendre als Estats Units per prop de nou milions de dòlars. “Coneixem gent amb col·leccions espectaculars”, afegeix Triviño. “I no només de còmics, sinó també d’originals i peces úniques”.
Més enllà del còmic
El mercat no s’acaba amb el còmic imprès. Els esbossos previs, les pàgines dibuixades a mà pels artistes abans d’imprimir-se, també tenen un valor altíssim. En aquest àmbit, MarketComic ja col·labora amb galeries d’art i artistes amb recorregut internacional. “Hi ha tirades limitades que s’esgoten en segons”, explica Triviño. “Això està fent créixer molt el sector”.
Contra el tòpic, el còmic no és només cosa de nostàlgics. El manga creix amb força, especialment a Catalunya, però també hi conviuen els clàssics de tota la vida: Astèrix, Tintín, els antics tebeos, Marvel o DC.
El projecte neix amb vocació europea. La plataforma ja funciona en diversos idiomes i vol connectar col·leccionistes de Catalunya, Espanya, França, Alemanya o Itàlia en un mateix espai. “Que un col·leccionista d’aquí pugui comprar o vendre amb seguretat a qualsevol punt d’Europa”, resumeix Copoví.
El camí, però, no ha estat fàcil. Lluny de l’àrea metropolitana, l’accés al finançament ha implicat picar moltes portes i buscar alternatives fora dels circuits habituals. “Entenem per què molta gent abandona abans d’hora”, admet Copoví. “Emprendre és complicat”. Però ells ho han aconseguit, després de més d'un any picant portes i treballant.
Malgrat tot, MarketComic avança com un producte mínim viable però escalable, pensat per créixer. “Sabem cap on volem anar”, coincideixen. Potser, al final, tot comença amb aquell nen que fulleja un còmic amb ulls curiosos. I acaba amb una plataforma impulsada des d’Igualada que vol demostrar que el còmic no només es llegeix: també es preserva, es col·lecciona i, cada cop més, es valora.
